محادثات بحرينية مع الخطوط الجوية البريطانية لـلـتـراجـع عـن إلـغـاء رحـلاتـهـا إلـى الـمـنـامـــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تجري حاليا محادثات على مستوى عال بين مسؤولين بحرينيين وإدارة شركة الخطوط الجوية البريطانية حول مقترحات إلغاء رحلات خط لندن-المنامة إلى أجل غير مسمى اعتبارا من أوائل العام المقبل، في وقت يستعد فيه عشاق سباق الفورمولا البريطانيون لحجز رحلات مباشرة لحضور فعاليات الموسم المقبل من سباق الفورمولا1.
ويبدو أن قرار الشركة قد اتخذ من دون مشاورات مع أي جهة في حين تواجه الناقلة الوطنية البريطانية ردود فعل سلبية حسبما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وقد قررت الشركة إلغاء جميع رحلاتها إلى البحرين والكويت وهما دولتان لهما علاقات قائمة مع بريطانيا منذ أمد بعيد في خطوة وصفها مسؤولون بـ«الجنون».
وقال الدكتور ليام فوكس وزير الدفاع الأسبق في تصريح للصحيفة إن قرار الخطوط الجوية البريطانية يرسل رسالة خاطئة تماما بشأن النوايا الدبلوماسية لبريطانيا، كما أنه يلحق الضرر بالمصالح التجارية لبريطانيا في المنطقة.
وإلى جانب ذلك أعرب أعضاء غرفة التجارة البريطانية-البحرينية عن صدمتهم إزاء القرار، وقالت باولا بوست نائبة رئيس غرفة التجارة البريطانية البحرينية إن الغرفة تشعر بخيبة الأمل تجاه إعلان الخطوط الجوية البريطانية، وهي تتنظر لترى التأثير الذي سيحدثه على التجارة والاستثمار وعلى قطاع السياحة.
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