محادثات بحرينية مع الخطوط الجوية البريطانية لـلـتـراجـع عـن إلـغـاء رحـلاتـهـا إلـى الـمـنـامـــة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬البريطانية‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬سلبية‭ ‬حسبما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وقد‭ ‬قررت‭ ‬الشركة‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وهما‭ ‬دولتان‭ ‬لهما‭ ‬علاقات‭ ‬قائمة‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬أمد‭ ‬بعيد‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفها‭ ‬مسؤولون‭ ‬بـ«الجنون‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬ليام‭ ‬فوكس‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬يرسل‭ ‬رسالة‭ ‬خاطئة‭ ‬تماما‭ ‬بشأن‭ ‬النوايا‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بالمصالح‭ ‬التجارية‭ ‬لبريطانيا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭-‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬صدمتهم‭ ‬إزاء‭ ‬القرار،‭ ‬وقالت‭ ‬باولا‭ ‬بوست‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭ ‬البحرينية‭ ‬إن‭ ‬الغرفة‭ ‬تشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬الأمل‭ ‬تجاه‭ ‬إعلان‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وهي‭ ‬تتنظر‭ ‬لترى‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬سيحدثه‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬وعلى‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭.‬