Sunday, 10 November 2024 02:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محادثات بحرينية مع الخطوط الجوية البريطانية لـلـتـراجـع عـن إلـغـاء رحـلاتـهـا إلـى الـمـنـامـــة

11/9/2024 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تجري‭ ‬حاليا‭ ‬محادثات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬بحرينيين‭ ‬وإدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬حول‭ ‬مقترحات‭ ‬إلغاء‭ ‬رحلات‭ ‬خط‭ ‬لندن‭-‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬عشاق‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬البريطانيون‭ ‬لحجز‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬لحضور‭ ‬فعاليات‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا1‭. ‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬البريطانية‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬سلبية‭ ‬حسبما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وقد‭ ‬قررت‭ ‬الشركة‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وهما‭ ‬دولتان‭ ‬لهما‭ ‬علاقات‭ ‬قائمة‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬أمد‭ ‬بعيد‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفها‭ ‬مسؤولون‭ ‬بـ«الجنون‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬ليام‭ ‬فوكس‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬يرسل‭ ‬رسالة‭ ‬خاطئة‭ ‬تماما‭ ‬بشأن‭ ‬النوايا‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بالمصالح‭ ‬التجارية‭ ‬لبريطانيا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭-‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬صدمتهم‭ ‬إزاء‭ ‬القرار،‭ ‬وقالت‭ ‬باولا‭ ‬بوست‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭ ‬البحرينية‭ ‬إن‭ ‬الغرفة‭ ‬تشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬الأمل‭ ‬تجاه‭ ‬إعلان‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وهي‭ ‬تتنظر‭ ‬لترى‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬سيحدثه‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬وعلى‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭.‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث