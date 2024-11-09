هل ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة يرهق ((جيب المواطن))؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الراشد‭: ‬من دون تأمين صحي لن يصمد القطاع الطبي الخاص

زيادة الأسعار الحالية لا يمكن تفاديها وتعد غير محسوسة

العنصر البشري والمستلزمات الطبية أهم أسباب زيادة الأسعار ولا يمكن المساس بهما

الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬العريض‭: ‬الخيار متروك للمستهلك بين خدمات بجودة عالية وخدمات منخفضة الجودة والتكاليف

الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المير‭: ‬40 مؤسسة صحية أغلقت في سنتين وتركت وراءها ديونا والسبب..المصاريف التشغيلية

المستشفيات الحكومية في طريقها إلى التشغيل الذاتي ما يعني تحويلها إلى مستشفيات خاصة قريبا

في بعض المراكز الطبية سعر الاستشارة أقل من فاتورة الحلاق

العزوف عن الاستثمار في القطاع الصحي يفسر وجود عاطلين عن العمل من أبناء الوطن





اشتكى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شعروا‭ ‬بارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬لتصبح‭ ‬المصاريف‭ ‬العلاجية‭ ‬عبئا‭ ‬عليهم،‭ ‬ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬معاناة‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬هي‭ ‬الملاذ‭ ‬الوحيد‭. ‬ليفاجأ‭ ‬المريض‭ ‬بتفاوت‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والاستشارات‭ ‬الطبية‭. ‬ونفتح‭ ‬اليوم‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬يرهق‭ (‬جيب‭ ‬المواطن‭).‬

ويتصدر‭ ‬النقاش‭ ‬السؤال‭ ‬الأهم‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يؤثر‭ ‬ارتفاع‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المواطنين؟

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬قانون‭ ‬يحدد‭ ‬أسعار‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬الاستشاري‭ ‬وخدمات‭ ‬الولادة‭ ‬بنوعيها‭ ‬وخدمات‭ ‬الأسنان،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬متروكا‭ ‬للعرض‭ ‬والطلب‭. ‬وإن‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬الخدمات‭ ‬سيحدد‭ ‬مستقبلا‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬وذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭.‬





رجح‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الراشد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬بمستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬التكلفة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬ترجع‭ ‬إلى‭ ‬جانبين،‭ ‬الأول‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ (‬التمريض‭ ‬والأطباء‭) ‬وهي‭ ‬التكلفة‭ ‬الأعلى‭ ‬على‭ ‬المستشفيات،‭ ‬والجانب‭ ‬الثاني‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استيرادها‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭.‬

الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرة‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رواتب‭ ‬عالية‭ ‬تنافسية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬الوجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬استقطابا‭ ‬للأطباء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭. ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬ننافس‭. ‬

وأضاف‭ ‬أننا‭ ‬نواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬التمريضية،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬التمريض‭ ‬الأجنبي‭ ‬متوفرا‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجنسيات‭ ‬الأكثر‭ ‬طلبا‭ ‬وهما‭ ‬الفلبينية‭ ‬والهندية‭.‬

‭ ‬أصبح‭ ‬أمامهم‭ ‬فرص‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬وأستراليا‭ ‬وإنجلترا‭ ‬ونيوزلندا‭ ‬وتعتبر‭ ‬وجهات‭ ‬مفضلة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭.‬

وبالتالي‭ ‬لتعيين‭ ‬تمريض‭ ‬متخصص‭ ‬ومدرب،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬مميزات‭ ‬جذب،‭ ‬منها‭ ‬الراتب‭ ‬المغري‭ ‬المقارب‭ ‬للدول‭ ‬المجاورة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬التمريض‭ ‬البحريني‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬فقد‭ ‬تأثرت‭ ‬الأسعار‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬الكوفيد‭ ‬وثبت‭ ‬السعر‭ ‬على‭ ‬الزيادة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬توحيد‭ ‬للأسعار‭ ‬يشمل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬كـ«تسعيرة‭ ‬خليجية‮»‬‭.‬

إذًا‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬هي‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬وتوفير‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭. ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬الموجودة‭ ‬يجب‭ ‬تحديثها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

باقي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬مثل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬السلامة‭ ‬والحريق،‭ ‬اتفاقيات‭ ‬النظافة‭ ‬معظم‭ ‬العقود‭ ‬المحلية‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وهو‭ ‬شيء‭ ‬متوقع‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬عالميا‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬يمثل‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭. ‬وعليه‭ ‬يجب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬صحي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬

هي‭ ‬خطوات‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬الأسعار،‭ ‬لترشيد‭ ‬التكاليف‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‭. ‬

واستطرد‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬فترشيد‭ ‬التكاليف‭ ‬له‭ ‬حدود‭ ‬ويكون‭ ‬في‭ ‬أشياء‭ ‬بسيطة‭. ‬وهناك‭ ‬معايير‭ ‬دولية‭ ‬نلتزم‭ ‬بها‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬وذلك‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬يتم‭ ‬تعيين‭ ‬ممرضة‭ ‬لكل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الغرف‭ ‬العادية‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مرضى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬تكون‭ ‬ممرضة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬مريض‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬حسب‭ ‬الحالة‭ ‬إذًا‭ ‬نكون‭ ‬محكومين‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬التمريض‭.‬

ترشيد‭ ‬التكاليف‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬محدود‭. ‬وزيادة‭ ‬الدخل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬والمشكلة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التأمين‭ ‬فعدد‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬قليل‭ ‬والباقي‭ ‬نقدي‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬مازال‭ ‬متأخرا‭ ‬للأجانب‭ ‬فهي‭ ‬عوامل‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‮»‬‭ ‬وعن‭ ‬تأثير‭ ‬دخول‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬أوضح‭ ‬‮«‬في‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬هناك‭ ‬تأمين‭ ‬إجباري‭ ‬وعليه‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬أسعار‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬إذا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬صحي،‭ ‬لن‭ ‬يصمد‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬ويضطر‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ثابت‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬لذلك‭ ‬يعاني‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬ركود‭. ‬أعداد‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬على‭ ‬الموظفين،‭ ‬والتأمين‭ ‬الخاص‭ ‬يعد‭ ‬تكلفة‭ ‬إضافية‭ ‬للشركات‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تفعيل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬فلن‭ ‬يتغير‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وتظل‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬يتغير،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬كيميز‭ ‬هيلث‮»‬‭ ‬نحن‭ ‬نخدم‭ ‬شريحة‭ ‬مجتمعية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬لشريحة‭ ‬مجتمعية‭ ‬معينة‭ ‬ومستشفى‭ ‬كيمز‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬واستخدام‭ ‬البدائل‭ ‬المتاحة‭ ‬لتقليل‭ ‬الأسعار‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬على‭ ‬الزيادة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬ملموسة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬كيمز‭ ‬لم‭ ‬تغير‭ ‬قائمة‭ ‬الأسعار‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية‭ ‬قال‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية‭ ‬السنوية‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬عبئا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬المستشفيات،‭ ‬كلها‭ ‬زيادات‭ ‬يمكن‭ ‬تحملها‭. ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المعقول‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬توفرها‭ ‬الحكومة‭ ‬وتشكل‭ ‬عبئا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬هي‭ ‬الولادة‭ ‬وبدأت‭ ‬تستوعبها‭ ‬مستشفى‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث‭ ‬بباقات‭ ‬وعروض‭ ‬كثيرة‭ ‬فكلما‭ ‬زاد‭ ‬العدد‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نتحكم‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬وخفض‭ ‬الأسعار‮»‬‭. ‬

وعن‭ ‬الحلول‭ ‬المقترحة‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تخفيض‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬له‭ ‬نتائج‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والمؤسسات‭. ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬استمراريتها‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬خيارات‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‭ ‬لن‭ ‬تستطع‭ ‬الاستمرار‭ ‬مثل‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬أبوابها‭ ‬بالفعل‭. ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬التأمين‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬إلزاميا‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬هذا‭ ‬لخفض‭ ‬الأسعار‭. ‬

والعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬طلبات‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج،‭ ‬وبذلك‭ ‬تزيد‭ ‬نسبة‭ ‬الطلب‭ ‬وتوحد‭ ‬التسعيرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وتقل‭ ‬الأسعار‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الراشد‭ ‬بالإجابة‭ ‬عن‭ ‬سؤالنا‭ ‬هل‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬مقبولة؟

الزيادة‭ ‬الحالية‭ ‬لبعض‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مستشفى‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬زيادة‭ ‬غير‭ ‬محسوسة‭ ‬وهناك‭ ‬دائما‭ ‬بدائل،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هناك‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬علاجية‭ ‬اقتصادية‭. ‬ونأخذ‭ ‬مثال‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬برفع‭ ‬أسعارها‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬عن‭ ‬ارتباط‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬لخص‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬العريض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬أسبابها‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬زيادة‭ ‬منطقية‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬والتكاليف‭ ‬المتزايدة‭ ‬وأي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬مدروسة‭ ‬وتصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المرضى‭.‬

أولا‭: ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬عالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمعززة‭ ‬بالخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمستويات‭ ‬الطبية‭ ‬والعالمية‭.‬

ثانيا‭: ‬توافر‭ ‬الكادر‭ ‬التمريضي‭ ‬المؤهل‭ ‬لخدمة‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭.‬

ثالثا‭: ‬تكاليف‭ ‬الكادر‭ ‬الإداري‭ ‬والمساعدين‭ ‬والمهندسين‭ ‬الصحيين‭.‬

رابعا‭: ‬تكاليف‭ ‬تشغيل‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجور‭ ‬أطباء‭ ‬مساعدين‭ ‬وأطباء‭ ‬التخدير،‭ ‬وتوفير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحديثة‭ ‬المضمونة‭ ‬وصيانة‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬وباقي‭ ‬التكاليف‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتكييف‭ ‬وشركات‭ ‬النظافة‭ ‬ونعني‭ ‬بذلك‭ ‬تكاليف‭ ‬صيانة‭ ‬أجهزة‭ ‬التكييف‭ ‬وتغيير‭ ‬الهواء‭ ‬المكيف‭ ‬بكامله‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬لتقليل‭ ‬احتمالات‭ ‬وجود‭ ‬ميكروبات‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬داخل‭ ‬الغرف‭ ‬وكذلك‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬وغرف‭ ‬الإنعاش‭.‬

خامسا‭: ‬تكلفة‭ ‬التعقيم‭ ‬والمستهلكات‭ ‬

سادسا‭: ‬تكاليف‭ ‬الأدوية‭ ‬المخدرة‭ ‬والمعقمة‭ ‬أو‭ ‬أدوية‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬وأدوية‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرة‭ ‬تستخدم‭ ‬باستمرار‭.‬

سابعا‭: ‬تكاليف‭ ‬غرفة‭ ‬الإقامة‭ ‬المجهزة‭ ‬حسب‭ ‬متطلبات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬

ثامنا‭: ‬تكاليف‭ ‬قسم‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬التي‭ ‬نتعامل‭ ‬بها‭ ‬دوريا‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬بجانب‭ ‬أقسام‭ ‬المحاسبة‭ ‬وأجور‭ ‬العاملين‭ ‬جميعًا‭ ‬بالمستشفى‭.‬

تاسعا‭: ‬مصروفات‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬الصيانة‭ ‬والطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمائية‭ ‬العالية‭ ‬جدا‭ ‬حسب‭ ‬متطلبات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بجانب‭ ‬رسوم‭ ‬التراخيص‭ ‬وتراخيص‭ ‬الأطباء‭. ‬

مقابل‭ ‬كل‭ ‬المصروفات‭ ‬السابقة‭ ‬والتكلفة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تتكبدها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬نطالب‭ ‬بتقليل‭ ‬الأسعار‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى،‭ ‬وهي‭ ‬معادلة‭ ‬صعبة‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬تغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬الحقيقية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الخدمة‭ ‬الطبية‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية‭. ‬وقد‭ ‬تضطر‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬التكاليف‭ ‬وبالتالي‭ ‬تتأثر‭ ‬جودة‭ ‬خدمتها‭ ‬وتؤثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬مباشرا‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬وضمان‭ ‬جودة‭ ‬العمليات‭ ‬والفحوصات‭ ‬المخبرية‭ ‬وباقي‭ ‬الأقسام‭ ‬وخدمات‭ ‬المستشفى‭ ‬الأخرى‭.‬

ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تكاليف‭ ‬هائلة‭ ‬خلافا‭ ‬للمستوى‭ ‬المتدني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يضمن‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬به‭ ‬مطلقا‭ ‬طوال‭ ‬عملنا‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭.‬

‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬مراكز‭ ‬طبية‭ ‬تنافس‭ ‬بتخفيض‭ ‬التكاليف‭ ‬لجذب‭ ‬المرضى‭ ‬وذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭. ‬

والخيار‭ ‬متروك‭ ‬للمستهلك‭ ‬بين‭ ‬خدمات‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ومضمونة‭ ‬وخدمات‭ ‬منخفضة‭ ‬التكاليف‭ ‬والجودة‭.‬

وكان‭ ‬للدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المير‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬رأي‭ ‬مختلف‭ ‬عند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬وواقع‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬رد‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬العبارة‭ ‬ليست‭ ‬دقيقة‭ ‬ولا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬نلاحظه‭ ‬هو‭ ‬انخفاض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬بسبب‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬خاصة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬التكلفة‭!‬

وهناك‭ ‬مراكز‭ ‬طبية‭ ‬سعر‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬فيها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬الحلاق‭!‬

وأرجع‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬مفتوح‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وصارت‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬السعر‭ ‬للأسف‭ ‬وليس‭ ‬الجودة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فمثلا‭ ‬نجد‭ ‬عيادات‭ ‬خاصة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬تنظيف‭ ‬الأسنان‭ ‬بدينارين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭. ‬وبعضها‭ ‬تكون‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬بدينارين‭ ‬ونفس‭ ‬المنوال‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬المختبرات‭ ‬وخدمة‭ ‬الليزر‭ ‬والجلدية‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وحتى‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‮»‬‭!‬

وهذا‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬مثل‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تساير‭ ‬انخفاض‭ ‬الأسعار‭ ‬ولم‭ ‬تستطع‭ ‬استقطاب‭ ‬الأطباء‭ ‬أصحاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬العالية‭ ‬بطريقة‭ ‬احتكارية‭ ‬قد‭ ‬أفلست‭ ‬وأغلقت‭ ‬وسرحت‭ ‬موظفيها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤسف‭. ‬وتم‭ ‬رصد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬خاصة‭ ‬أغلقت‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬فقط‭ ‬وتركت‭ ‬وراءها‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭. ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬مصاريفها‭ ‬التشغيلية‭.‬

لكن‭ ‬إذا‭ ‬قارنا‭ ‬بين‭ ‬أسعار‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬سابقا‭ ‬نجد‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأسعار‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬مثلا‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬النزول‭ ‬رحمة‭ ‬للناس‭ ‬ومنفعة‭ ‬لهم‭. ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬ضررا‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وبالتالي‭ ‬عزوف‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬أموالهم‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬وهذا‭ ‬يفسر‭ ‬وجود‭ ‬أعداد‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬وتقنيين‭ ‬صحيين‭ ‬وصيادلة‭ ‬عاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

فقط‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬رخيصة‭ ‬جدا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬وهؤلاء‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬الكم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الأجانب‭ ‬وفئة‭ ‬العمال‭ ‬وأيضا‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تحتكر‭ ‬أطباء‭ ‬مميزين‭ ‬بها‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لأنها‭ ‬غير‭ ‬مضطرة‭ ‬لتخفيض‭ ‬أسعارهم‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬على‭ ‬خدماتهم‭.‬

ويجب‭ ‬أن‭ ‬ننوه‭ ‬بأن‭ ‬المصاريف‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬قد‭ ‬ارتفعت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬وارتفاع‭ ‬الفواتير‭ ‬الحكومية‭ ‬مثل‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬يفاجأ‭ ‬بها‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وباقي‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬أيضا‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تتحرك‭ ‬لحلب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اختراع‭ ‬اشتراطات‭ ‬جديدة‭ ‬ووضع‭ ‬تشريعات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إقرار‭ ‬معاملات‭ ‬جديدة‭ ‬وبالتالي‭ ‬رسوم‭ ‬جديدة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬رسوم‭ ‬الفائدة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬التجارية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التكلفة‭. ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬أيضا‭ ‬تعلمت‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬وبدأت‭ ‬تفرض‭ ‬رسوما‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬على‭ ‬العيادات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الخاصة‭.‬

فأصبح‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭ ‬بين‭ ‬فكين‭ ‬يضغطان‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬فمن‭ ‬جهة‭ ‬هناك‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬إنزال‭ ‬الأسعار‭ ‬لحدود‭ ‬غير‭ ‬منطقية‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكلفة‭ ‬التشغيلية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬التشغيل‭ ‬الذاتي‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬ستتحول‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬خاصة‭ ‬تقريبا‭ ‬وستدخل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬استقطاع‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬يدفعون‭ ‬لخدماتهم‭ ‬الصحية‭ ‬مقابل‭ ‬تسريع‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المكوث‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬الانتظار‭ ‬الطويلة‭. ‬ولا‭ ‬نعلم‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭.‬

فقط‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬غير‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعارها‭ ‬مثل‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل‭ ‬مثلا‭ ‬وهي‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬احتكار‭ ‬الطبيب‭ ‬الجراح‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬معينة‭ ‬وبسبب‭ ‬رغبة‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬يريده،‭ ‬فهو‭ ‬مستعد‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬الخدمة‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬الضعف‭ ‬مقارنة‭ ‬بمكان‭ ‬آخر‭. ‬والعملية‭ ‬مشروعة‭ ‬طالما‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬خدمة‭ ‬صحية‭ ‬أساسية‭ ‬ومبنية‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭.‬

وهنا‭ ‬نطرح‭ ‬تساؤل‭. ‬هل‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬نقارن‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬أو‭ ‬الإفريقية؟‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬نقارنها‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأخرى؟

فالمقارنة‭ ‬الأولى‭ ‬ليست‭ ‬منطقية‭. ‬وإذا‭ ‬قارنا‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بباقي‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬غيرها‭. ‬



