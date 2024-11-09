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الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تعلن نتائجها المالية

11/9/2024 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬وتحمل‭ ‬رمز‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭: ‬ BKIC ‭ ‬وبورصة‭ ‬الكويت‭: ‬ب‭ ‬ك‭ ‬تأمين‭) ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ (‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2024م‭) ‬قد‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ربح‭ ‬صافي‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬064‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬183‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬لفترة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬الحالية‭ ‬7‭ ‬أفلس‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬أفلس‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬انخفاضها‭ ‬مقارنة‭ ‬بنتائج‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ويعزى‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬للربع‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬الفرضيات‭ ‬الإكتوارية‭ ‬حسب‭ ‬متطلبات‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمعدل‭ ‬الخصم‭ ‬المطبقة،‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تعكس‭ ‬عرض‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬مازالت‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬مالية‭ ‬دقيقة‭ ‬وشفافة،‭ ‬حيث‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬وفقا‭ ‬للمعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬تحسن‭ ‬جودة‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭.‬

هذا‭ ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2.177‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬0‭.‬856‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬154 % ‭. ‬وتعزى‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬القيمة‭ ‬العادلة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬

كما‭ ‬زادت‭ ‬إيرادات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5 % ،‭ ‬من‭ ‬28‭.‬267‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬29‭.‬249‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬نتائج‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬61 % ،‭ ‬من‭ ‬1‭.‬032‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬404‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬3 % ،‭ ‬من‭ ‬0‭.‬891‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬920‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م

وأما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ربح‭ ‬صافي‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بلغ‭ ‬4‭.‬002‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬3‭.‬962‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬1 % ‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬للفترة‭ ‬الحالية‭ ‬27‭ ‬فلسا‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬النسبة‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬4‭.‬420‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬3‭.‬387‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬30‭.‬5 % ‭.‬

وأما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إيرادات‭ ‬التأمين،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬85‭.‬907‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬80‭.‬222‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬7 % ‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬نتائج‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬5 % ،‭ ‬من‭ ‬3‭.‬016‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬608‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬1 % ،‭ ‬من‭ ‬3‭.‬450‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬415‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬44‭.‬482‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬44‭.‬229‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬1 % ‭. ‬وتعزى‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬العادلة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬النقدية‭ ‬السنوية‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬موجودات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬192‭.‬870‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬171‭.‬471‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬12‭.‬5 % ‭. ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬صافي‭ ‬التزامات‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ،‭ ‬من‭ ‬62‭.‬491‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬63‭.‬981‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

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