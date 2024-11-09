الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تعلن نتائجها المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يسر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. (وتحمل رمز التداول في بورصة البحرين:
BKIC وبورصة الكويت: ب ك تأمين) أن تعلن نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م.
النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (الربع الثالث لعام 2024م) قد تمكنت الشركة في الربع الثالث من العام الحالي من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.064 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.183 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاثة أشهر الحالية 7 أفلس مقارنة مع 8 أفلس لنفس الفترة من العام السابق. كما تشير النتائج المالية التي تم إعدادها وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 إلى انخفاضها مقارنة بنتائج العام الماضي. ويعزى الانخفاض في هذه النتائج للربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيسي إلى التعديلات في الفرضيات الإكتوارية حسب متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 المتعلقة بمعدل الخصم المطبقة، حيث أدت هذه التعديلات إلى انخفاض استثنائي في الأرباح مرة واحدة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعكس عرض الأداء المالي للشركة بشكل أكثر دقة. كما أن الشركة مازالت ملتزمة بتقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة، حيث تجدر الإشارة إلى أن التعديلات المسموح بها وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 تحسن جودة البيانات المالية.
هذا وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2.177 مليون دينار بحريني مقارنة مع 0.856 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 154 % . وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
كما زادت إيرادات التأمين بنسبة 3.5 % ، من 28.267 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 29.249 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. في حين انخفضت نتائج خدمات التأمين بنسبة 61 % ، من 1.032 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 0.404 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. فيما زاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 3.3 % ، من 0.891 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 0.920 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي.
النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م
وأما على صعيد النتائج المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 4.002 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 3.962 ملايين دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 1 % . وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 27 فلسا مقارنة بنفس النسبة لفترة التسعة أشهر من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4.420 ملايين دينار بحريني بالمقارنة مع 3.387 ملايين دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام السابق، أي بزيادة قدرها 30.5 % .
وأما على صعيد إيرادات التأمين، فقد حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 85.907 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 80.222 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل زيادة بنسبة 7 % . في حين انخفضت نتائج خدمات التأمين بنسبة 13.5 % ، من 3.016 ملايين دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 2.608 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. كما سجل صافي الدخل من الاستثمار انخفاض بنسبة 1 % ، من 3.450 ملايين دينار بحريني في نهاية فترة التسعة شهور من العام السابق إلى 3.415 ملايين دينار بحريني في نهاية نفس الفترة من العام الحالي.
هذا وقد بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 44.482 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 44.229 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بزيادة نسبتها 1 % . وتعزى هذه الزيادة إلى التحسن الذي طرأ على القيمة العادلة للاستثمارات على الرغم من توزيع الأرباح النقدية السنوية لعام 2023م على المساهمين. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 192.870 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 171.471 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 12.5 % . كما زاد صافي التزامات عقود التأمين بنسبة 2 % ، من 62.491 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 63.981 مليون دينار بحريني في نهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
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