للربع الثالث من عام 2024مجموعة البركة تحقق 20% نموا في صافي أرباحها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬تحقيق‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬المجموعة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬قدرها‭ ‬110 % ‭ ‬ليبلغ‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي؛‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬احتياطي‭ ‬تحويل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬السالب‭ ‬وارتفاع‭ ‬احتياطي‭ ‬القيمة‭ ‬العادلة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وخلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أظهرت‭ ‬المجموعة‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬أرباحًا‭ ‬مستقرة‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬عبر‭ ‬وحداتها‭ ‬المصرفية‭. ‬وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭. ‬لكن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬للمساهمين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬124‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بانخفاض‭ ‬بسيط‭ ‬عن‭ ‬126‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬2 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬8‭.‬06‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬23‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2023‭.‬

وقفز‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬306 % ‭ ‬ليبلغ‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي؛‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬احتياطي‭ ‬تحويل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬السالب‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الحقوق‭ ‬العائدة‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬وحاملي‭ ‬الصكوك‭ ‬1‭.‬26‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬0‭.‬3 % عن‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬آنذاك‭ ‬1‭.‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الحقوق‭ ‬1.98‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنةً‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬97‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬1 % ،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالتوليد‭ ‬القوي‭ ‬للأرباح‭.‬

وشهد‭ ‬إجمالي‭ ‬أصول‭ ‬المجموعة‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬26‭.‬34‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬25‭.‬26‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭: ‬‮«‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجيوسياسية‭ ‬المضطربة،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نجحنا‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬والربحية‭ ‬القوية‭. ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬تركيزنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وحداتنا‭ ‬المصرفية‭ ‬وضمان‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬المستدامة،‭ ‬بهدف‭ ‬تعظيم‭ ‬العائدات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدت‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬تحديات‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬أثّرت‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬ونتائج‭ ‬وحدات‭ ‬المجموعة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬قوية‭ ‬تؤكد‭ ‬صلابة‭ ‬ومرونة‭ ‬موارد‭ ‬المجموعة،‭ ‬مما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العقبات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجسد‭ ‬في‭ ‬المكونات‭ ‬المتنوعة‭ ‬لميزانيتنا‭ ‬العمومية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬انعكس‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬ربحية‭ ‬المجموعة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭. ‬ونحن‭ ‬سنبقى‭ ‬متفائلين‭ ‬بأن‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬التشديد‭ ‬النقدي‭ ‬باتت‭ ‬وشيكة،‭ ‬يليه‭ ‬انخفاض‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬هيكل‭ ‬التمويل‭ ‬ويدعم‭ ‬تحسن‭ ‬العائدات‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬القريب،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الانخفاض‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬قد‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬العملات‭ ‬المحلية‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭.‬‮»‬