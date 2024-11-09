Sunday, 10 November 2024 02:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للربع الثالث من عام 2024مجموعة البركة تحقق 20% نموا في صافي أرباحها

11/9/2024 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬م‭) (‬‮«‬المجموعة‮»‬‭) ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬العائد‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬37‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬2‭.‬99سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2‭.‬36‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬الربحية‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬أعمال‭ ‬المجموعة‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي،‭ ‬بينما‭ ‬خفف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬وحدات‭ ‬المجموعة‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬تحقيق‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬المجموعة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬قدرها‭ ‬110 % ‭ ‬ليبلغ‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي؛‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬احتياطي‭ ‬تحويل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬السالب‭ ‬وارتفاع‭ ‬احتياطي‭ ‬القيمة‭ ‬العادلة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وخلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أظهرت‭ ‬المجموعة‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬أرباحًا‭ ‬مستقرة‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬عبر‭ ‬وحداتها‭ ‬المصرفية‭. ‬وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭. ‬لكن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬للمساهمين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬124‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بانخفاض‭ ‬بسيط‭ ‬عن‭ ‬126‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬2 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬8‭.‬06‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬23‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2023‭.‬

وقفز‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬306 % ‭ ‬ليبلغ‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي؛‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬احتياطي‭ ‬تحويل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬السالب‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الحقوق‭ ‬العائدة‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬وحاملي‭ ‬الصكوك‭ ‬1‭.‬26‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬0‭.‬3 % عن‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬آنذاك‭ ‬1‭.‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الحقوق‭ ‬1.98‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنةً‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬97‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬1 % ،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالتوليد‭ ‬القوي‭ ‬للأرباح‭.‬

وشهد‭ ‬إجمالي‭ ‬أصول‭ ‬المجموعة‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬26‭.‬34‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬25‭.‬26‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭: ‬‮«‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجيوسياسية‭ ‬المضطربة،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نجحنا‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬والربحية‭ ‬القوية‭. ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬تركيزنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وحداتنا‭ ‬المصرفية‭ ‬وضمان‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬المستدامة،‭ ‬بهدف‭ ‬تعظيم‭ ‬العائدات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدت‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬تحديات‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬أثّرت‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬ونتائج‭ ‬وحدات‭ ‬المجموعة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬قوية‭ ‬تؤكد‭ ‬صلابة‭ ‬ومرونة‭ ‬موارد‭ ‬المجموعة،‭ ‬مما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العقبات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجسد‭ ‬في‭ ‬المكونات‭ ‬المتنوعة‭ ‬لميزانيتنا‭ ‬العمومية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬انعكس‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬ربحية‭ ‬المجموعة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭. ‬ونحن‭ ‬سنبقى‭ ‬متفائلين‭ ‬بأن‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬التشديد‭ ‬النقدي‭ ‬باتت‭ ‬وشيكة،‭ ‬يليه‭ ‬انخفاض‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬هيكل‭ ‬التمويل‭ ‬ويدعم‭ ‬تحسن‭ ‬العائدات‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬القريب،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الانخفاض‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬قد‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬العملات‭ ‬المحلية‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭.‬‮»‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث