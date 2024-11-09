((بحرين مارينا)) تشارك في سيتي سكيب الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة بحرين مارينا للتطوير مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، وتهدف الشركة من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على مبنى «بحرين مارينا ريزيدنس» السكني
الذي يوفر وحدات سكنية فاخرة للتملك الحر مطلة على الواجهة البحرية للعاصمة المنامة.
وفي تصريح له حول المشاركة، قال خالد نجيبي، رئيس مجلس إدارة بحرين مارينا: «تعد مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز حضورنا في السوق السعودي واستعراض رؤيتنا لتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي طموحات السكان والمستثمرين في المنطقة، فنحن في بحرين مارينا ملتزمون بتطوير مشاريع تساهم في خلق بيئة متكاملة تجمع بين جودة الحياة العالية والعوائد الاستثمارية المربحة».
وأضاف نجيبي: «يعد مشروع تطوير الواجهة البحرية في قلب المنامة من المشاريع المميزة التي تعكس رؤيتنا في تقديم تجارب معيشية غير مسبوقة. نحن فخورون بأن نقدم لعملائنا فرصة للعيش في موقع فريد يطل على الواجهة البحرية، ويتميز بقربه من الأسواق التجارية والمرافق الحيوية، ما يجعله وجهة جذابة للراغبين في العيش برفاهية واستثمار طويل الأمد».
وأشار نجيبي إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض يعد منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين والشركاء في السعودية، حيث يعتبر السوق السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة وأكثرها ديناميكية، مع وجود اهتمام متزايد بالعقارات الفاخرة والمشاريع الاستثمارية القابلة للنمو والتطور. وأضاف: «نؤمن بأن مشروع بحرين مارينا يوفر قيمة مضافة للمستثمرين السعوديين الذين يبحثون عن وحدات سكنية نوعية في وجهات استثمارية قريبة».
ويتضمن مشروع «بحرين مارينا» مزيجًا من الوحدات السكنية الفاخرة والمرافق الترفيهية المتكاملة التي تهدف إلى خلق مجتمع عصري نابض بالحياة، ويقدم تجربة معيشية استثنائية تجمع بين الرفاهية والراحة. ويشكل المشروع أحد أبرز الاستثمارات العقارية في البحرين، ما يعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
MENAFN09112024000055011008ID1108868541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.