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((بحرين مارينا)) تشارك في سيتي سكيب الرياض

11/9/2024 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ريزيدنس‮»‬‭ ‬السكني‮
‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬للتملك‭ ‬الحر‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬للعاصمة‭ ‬المنامة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬حول‭ ‬المشاركة،‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬نجيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬فرصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬واستعراض‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬السكان‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬العالية‭ ‬والعوائد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المربحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نجيبي‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬معيشية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬نقدم‭ ‬لعملائنا‭ ‬فرصة‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فريد‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬ويتميز‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬والمرافق‭ ‬الحيوية،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬وجهة‭ ‬جذابة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬برفاهية‭ ‬واستثمار‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬نجيبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأكثرها‭ ‬ديناميكية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬اهتمام‭ ‬متزايد‭ ‬بالعقارات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬القابلة‭ ‬للنمو‭ ‬والتطور‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬يوفر‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬السعوديين‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬استثمارية‭ ‬قريبة‮»‬‭.‬

ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬مزيجًا‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمرافق‭ ‬الترفيهية‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مجتمع‭ ‬عصري‭ ‬نابض‭ ‬بالحياة،‭ ‬ويقدم‭ ‬تجربة‭ ‬معيشية‭ ‬استثنائية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرفاهية‭ ‬والراحة‭. ‬ويشكل‭ ‬المشروع‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جاذبيته‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

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