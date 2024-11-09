يقام تحت شعار ((الذكاء الاصطناعي للجميع))((ألبا)) راعيا فضيا لمؤتمر ((ميت آي سي تي)) ومعرض ((بايتكس)) 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الجمعية البحرينية لشركات التقنية «بِتك» انضمام شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) بصفتها راعيا فضيا لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ميت آي سي تي» ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا «بايتكس» لعام 2024، والذي يُعقد تحت شعار «الذكاء الاصطناعي للجميع» في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المُقبل بمركز الخليج للمؤتمرات.
وبهذهِ المناسبة، صرّح على البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة البا، قائلاً: «تؤكد البا التزامها بدورها الرائد في دعم مسيرة الابتكار والتقدم التقني في المملكة من خلال رعايتها الفضية لهذا الحدث المهم. ونحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يشكل محركًا رئيسيًا للنمو المستدام والتميز التشغيلي. ومن خلال صقل المواهب والكفاءات الوطنية، فإننا نعمل على تمكين القوى العاملة المستقبلية للنمو والازدهار في بيئة اقتصادية قائمة على التطور الرقمي، ونساهم بدورنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المندرجة ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».
من جانبهِ، أكدَ طارق فخرو، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لشركات التقنية «بِتك»، أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «نرحّب بشركة البا راعيا رئيسيا لهذا الحدث، ونثمّن دعمها المتواصل للقطاع التقني في البحرين، وإن هذه الرعاية تعزّز من مكانة المؤتمر وتسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيقاته، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة بين رواد هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ونأمل من جميع المهتمين والخبراء أن ينضموا إلى الحدث لمشاركتنا هذه الرحلة».
هذا وستركز فعاليات مؤتمر ميت اي سي تي على تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في مختلف القطاعات، وتوفير منصة مثالية للخبراء والمختصين والمهتمين بالتكنولوجيا للتفاعل وتبادل الأفكار، والتأكيد على أهمية جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع بغضّ النظر عن خلفيتهم أو مجالهم أو موقعهم الجغرافي، كما سيشجع الحدث المتخصصين على مناقشة دور الذكاء الاصطناعي وتطوراته وتطبيقاته عبر القطاعات المختلفة باعتباره أداة أساسية للشركات. يُشار إلى أن باب التسجيل مفتوح لاستقبال طلبات الانضمام إلى النسخة الثانية عشرة من مؤتمر «ميت آي سي تي» ومعرض «بايتكس» لجميع الهيئات والشركات الراغبة، إضافةً الى طلبات الانضمام كمتحدث أو رعاية الفعاليات المصاحبة والشراكات الاستراتيجية من داخل وخارج مملكة البحرين.
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