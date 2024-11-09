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يقام تحت شعار ((الذكاء الاصطناعي للجميع))((ألبا)) راعيا فضيا لمؤتمر ((ميت آي سي تي)) ومعرض ((بايتكس)) 2024

11/9/2024 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتك‮»‬‭ ‬انضمام‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭) ‬بصفتها‭ ‬راعيا‭ ‬فضيا‭ ‬لمؤتمر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬‮«‬ميت‭ ‬آي‭ ‬سي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬ومعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬‮«‬بايتكس‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يُعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للجميع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬المُقبل‭ ‬بمركز‭ ‬الخليج‭ ‬للمؤتمرات‭.‬

وبهذهِ‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬على‭ ‬البقالي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬البا‭ ‬التزامها‭ ‬بدورها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقدم‭ ‬التقني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعايتها‭ ‬الفضية‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يشكل‭ ‬محركًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬للنمو‭ ‬المستدام‭ ‬والتميز‭ ‬التشغيلي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬فإننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للنمو‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي،‭ ‬ونساهم‭ ‬بدورنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المندرجة‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبهِ،‭ ‬أكدَ‭ ‬طارق‭ ‬فخرو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتك‮»‬،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نرحّب‭ ‬بشركة‭ ‬البا‭ ‬راعيا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث،‭ ‬ونثمّن‭ ‬دعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬للقطاع‭ ‬التقني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وإن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تعزّز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واستخدام‭ ‬تطبيقاته،‭ ‬وتشجيع‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ونأمل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬والخبراء‭ ‬أن‭ ‬ينضموا‭ ‬إلى‭ ‬الحدث‭ ‬لمشاركتنا‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وستركز‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬ميت‭ ‬اي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬للتفاعل‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬جعل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬خلفيتهم‭ ‬أو‭ ‬مجالهم‭ ‬أو‭ ‬موقعهم‭ ‬الجغرافي،‭ ‬كما‭ ‬سيشجع‭ ‬الحدث‭ ‬المتخصصين‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطوراته‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬عبر‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬باعتباره‭ ‬أداة‭ ‬أساسية‭ ‬للشركات‭. ‬يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬مفتوح‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبات‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬ميت‭ ‬آي‭ ‬سي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬بايتكس‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الراغبة،‭ ‬إضافةً‭ ‬الى‭ ‬طلبات‭ ‬الانضمام‭ ‬كمتحدث‭ ‬أو‭ ‬رعاية‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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