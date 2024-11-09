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بالتعاون مع الإعلام والتربية وأسرة الأدباء والكتاب..((البحرين الإسلامي)) يدعم مواهب لغة الضاد

11/9/2024 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البدء في المرحلة الفعلية لمبادرة «نكتب بالعربية» بمشاركة 101 متسابق

لجنة التحكيم ستختار أفضل 20 قصة للمرحلة النهائية والجمهور يختار الفائزين العشرة بالتصويت

ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تقديره‭ ‬واهتمامه‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬والتزامه‭ ‬بترسيخ‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية،‭ ‬انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الفعلية‭ ‬لمبادرة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬‮«‬نكتبُ‭ ‬بالعَربية‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬101‭ ‬متسابق‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والإعلام‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭.‬

وستقوم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬باختيار‭ ‬20‭ ‬متسابقا‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬جميع‭ ‬القصص‭ ‬المكتوبة،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬القصص‭ ‬للجمهور‭ ‬والتصويت‭ ‬لأفضل‭ ‬عشر‭ ‬قصص‭ ‬ومن‭ ‬خلالها‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬العشرة‭ ‬وتكريمهم‭ ‬بمبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭.‬



وتتضمن‭ ‬أجندة‭ ‬المبادرة‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬الكبرى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬طباعة‭ ‬كتاب‭ ‬المبادرة‭ ‬المتضمن‭ ‬لأفضل‭ ‬10‭ ‬قصص،‭ ‬يليها‭ ‬استضافة‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬وتوقيع‭ ‬كتاب‭ ‬الفائزين،‭ ‬وستختتم‭ ‬المبادرة‭ ‬باستعراض‭ ‬المشاركات‭ ‬ومخرجات‭ ‬المشاركين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭.‬


وتركز‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬فئة‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬للكتابة‭ ‬الإبداعية،‭ ‬إذ‭ ‬تتطلب‭ ‬تأليف‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬13‭ ‬وحتى‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬برأيهم‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬الوطنية‭ ‬المناطة‭ ‬بالتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬كما‭ ‬تطمح‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬باللغة‭ ‬الأم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتجسد‭ ‬فيها‭ ‬عناصر‭ ‬الإبداع،‭ ‬والتخّيل،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتكامل‭ ‬الثقافي،‭ ‬والتكنولوجي‭. ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والتزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الناشئ‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬ VISA ‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬المتسابقون‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭
‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودعم‭ ‬الموهبين‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬القصص‭ ‬وطباعتها،‭ ‬مثمنين‭ ‬مبادرات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وأن‭ ‬المبادرة‭ ‬تطمح‭ ‬الى‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬وطنية‭ ‬شابة‭ ‬ليتم‭ ‬دعم‭ ‬إبداعاتها‭ ‬وتمكينها‭ ‬وإبرازها‭ ‬إعلاميًّا،‭ ‬وبناء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والأدباء‭ ‬الشباب‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رسالة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحضارية‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحصين‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬كعنصر‭ ‬أصيل‭ ‬للتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والتربية‭ ‬الوطنية‭ ‬المبكرة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬سابق،‭ ‬أعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬فخورون‭ ‬بإطلاقنا‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬نكتبُ‭ ‬بالعَربية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نقدر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لغتنا‭ ‬العربية،‭ ‬ونستثمر‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وإبداعاتها‭ ‬الواعدة،‭ ‬وإبراز‭ ‬الأصالة‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬للغة‭ ‬الضاد،‭ ‬وتسخيرها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬تصورٍ‭ ‬مستقبلي‭ ‬ومبتكر‭ ‬لمشهد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬الى‭ ‬كافة‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لدعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬والمثمر‭ ‬بنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭. ‬مؤكدين‭ ‬عزمنا‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كحدث‭ ‬سنوي‭ ‬لطلبة‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬إلهامهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭. ‬كما‭ ‬ونتطلع‭ ‬لتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف‭ ‬والاستمرار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرائدة‭ ‬والشخصيات‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

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