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الشيخ علي بن خليفة في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء الجبل الأسود

11/9/2024 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كان‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬السيد‭ ‬ميلوجكو‭ ‬سبايتش‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الجبل‭ ‬الأسود،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬برئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الجبل‭ ‬الأسود،‭ ‬وبزيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والعميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬

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