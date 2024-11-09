الشيخ علي بن خليفة في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء الجبل الأسود

الشيخ علي بن خليفة في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء الجبل الأسود
التاريخ
11/9/2024 7:11:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كان سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي السيد ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء الجبل الأسود، لدى وصوله إلى البلاد أمس، حيث رحب سموه برئيس وزراء الجبل الأسود، وبزيارته لمملكة البحرين، متمنيًا له طيب الإقامة.
كما كان في الاستقبال بمطار البحرين الدولي حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، والعميد جاسم محمد الغتم نائب محافظ محافظة المحرق، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.
MENAFN09112024000055011008ID1108868536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.