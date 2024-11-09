فتح باب التقديم لمشروع ((قضاة المستقبل)) في القضاء المدني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬القاضي‭ ‬الكعبي‭ ‬أن‭ ‬التقديم‭ ‬لمشروع‭ ‬قضاة‭ ‬المستقبل‭ ‬يتضمن‭ ‬شروطًا‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬للترشح،‭ ‬إذ‭ ‬يُشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المتقدم‭ ‬بحرينيا،‭ ‬كامل‭ ‬الأهلية،‭ ‬وألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمره‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬التقدم‭ ‬للبرنامج‭ ‬10‭/‬11‭/‬2024م،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬حاصلا‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الليسانس‭ ‬أو‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بتقدير‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬جيد‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يشترط‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬المتقدم‭ ‬بسيرة‭ ‬طيبة‭ ‬وسمعة‭ ‬حسنة،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية‭ ‬أو‭ ‬تأديبية‭ ‬تمس‭ ‬الشرف‭ ‬والأمانة‭. ‬ودعا‭ ‬القاضي‭ ‬الكعبي‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالبرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ (‬ >‭.‬ sjc ‭.‬ bh ‭)‬،‭ ‬وللمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬والاستفسارات‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬حساب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الإنستغرام‭ ‬ @Sjc ‭_‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17115599‭. ‬