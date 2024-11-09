فتح باب التقديم لمشروع ((قضاة المستقبل)) في القضاء المدني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بفتح باب التقديم لمشروع قضاة المستقبل 2024 في القضاء المدني، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/11/2024م الساعة الثامنة صباحًا، لغاية يوم الخميس الموافق 21/11/2024م الساعة الثانية ظهرا، وسيتم اختيار المتقدمين وتدريبهم وفق معايير دقيقة لضمان الكفاءة.
وأوضح القاضي الكعبي أن التقديم لمشروع قضاة المستقبل يتضمن شروطًا من الواجب توافرها للترشح، إذ يُشترط أن يكون المتقدم بحرينيا، كامل الأهلية، وألا يتجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية في تاريخ إعلان التقدم للبرنامج 10/11/2024م، وأن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها في مملكة البحرين، بتقدير لا يقل عن «جيد»، كما يشترط أن يتمتع المتقدم بسيرة طيبة وسمعة حسنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أو تأديبية تمس الشرف والأمانة. ودعا القاضي الكعبي جميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء ( >. sjc . bh )، وللمزيد من التفاصيل والاستفسارات يمكن متابعة حساب المجلس الأعلى للقضاء على الإنستغرام @Sjc _ bh أو الاتصال على الرقم 17115599.
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