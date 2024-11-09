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فتح باب التقديم لمشروع ((قضاة المستقبل)) في القضاء المدني

11/9/2024 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬القاضي‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬بفتح‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬لمشروع‭ ‬قضاة‭ ‬المستقبل‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬المدني،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬17‭/‬11‭/‬2024م‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحًا،‭ ‬لغاية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭/‬11‭/‬2024م‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرا،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬المتقدمين‭ ‬وتدريبهم‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬لضمان‭ ‬الكفاءة‭.‬

وأوضح‭ ‬القاضي‭ ‬الكعبي‭ ‬أن‭ ‬التقديم‭ ‬لمشروع‭ ‬قضاة‭ ‬المستقبل‭ ‬يتضمن‭ ‬شروطًا‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬للترشح،‭ ‬إذ‭ ‬يُشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المتقدم‭ ‬بحرينيا،‭ ‬كامل‭ ‬الأهلية،‭ ‬وألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمره‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬التقدم‭ ‬للبرنامج‭ ‬10‭/‬11‭/‬2024م،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬حاصلا‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الليسانس‭ ‬أو‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بتقدير‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬جيد‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يشترط‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬المتقدم‭ ‬بسيرة‭ ‬طيبة‭ ‬وسمعة‭ ‬حسنة،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية‭ ‬أو‭ ‬تأديبية‭ ‬تمس‭ ‬الشرف‭ ‬والأمانة‭. ‬ودعا‭ ‬القاضي‭ ‬الكعبي‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالبرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ (‬ >‭.‬ sjc ‭.‬ bh ‭)‬،‭ ‬وللمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬والاستفسارات‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬حساب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الإنستغرام‭ ‬ @Sjc ‭_‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17115599‭. ‬

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