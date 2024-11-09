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((ألبا)).. الذكاء الاصطناعي في العمليات الإنتاجية:تسريع مسيرة التحول الرقمي نحو تطبيق مبادئ الصناعة 4.0

11/9/2024 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرئيس التنفيذي لـ«ألبا»: تنفيذ المشروع خلال عامين لرفع كفاءة العمليات

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬ألمنيوم‭ ‬بموقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أري‭ ‬للابتكار‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتسريع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

وأضاف‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج،‭ ‬‮«‬يستغرق‭ ‬المشروع‭ ‬حوالي‭ ‬عامين‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0‭ ‬وذلك‭ ‬للاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬الإنتاجية‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬شراكتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أري‭ ‬للابتكار‭ (‬ ARRAY ‭ ‬ Innovation ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحلول‭ ‬السحابية‭ ‬الرقمية،‭ ‬ويقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬بمشاركة‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمسؤولين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬يومي‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الصناعة‭ ‬4.0‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وحلول‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭.‬

وسوف‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعلم‭ ‬الآلة،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭ ‬وتعزيز‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬عملياتها‭ ‬التصنيعية‭. ‬وتدعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الإنتاج‭ ‬والسلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭.‬

وقد‭ ‬علّق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ألبا،‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬تعاوننا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬ألبا‭ ‬كشركة‭ ‬صناعية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬وستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0،‭ ‬ودفع‭ ‬جهود‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬وخفض‭ ‬التكلفة‭ ‬في‭ ‬ألبا‭. ‬كما‭ ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭. ‬وسوف‭ ‬تتعاون‭ ‬الشركتان‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬للتميز‭ ‬الصناعي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬ Innovation ،‭ ‬علاء‭ ‬سعيد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬مبادراتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصناعة‭ ‬4‭.‬0،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬الكمي‭ ‬وهندسة‭ ‬البرمجيات،‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعلم‭ ‬الآلة،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تضع‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬ Innovation ‭ ‬نصب‭ ‬عينيها‭ ‬بناء‭ ‬برامج‭ ‬متقدمة‭ ‬لخدمة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬التحليلية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعلم‭ ‬الآلة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لخلق‭ ‬وظائف‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتساهم‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إبرامها‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬لتعزز‭ ‬تأثيرنا‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وترسّخ‭ ‬مكانة‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

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