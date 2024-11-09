((ألبا)).. الذكاء الاصطناعي في العمليات الإنتاجية:تسريع مسيرة التحول الرقمي نحو تطبيق مبادئ الصناعة 4.0

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرئيس التنفيذي لـ«ألبا»: تنفيذ المشروع خلال عامين لرفع كفاءة العمليات
أكد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، أكبر مصهر ألمنيوم بموقع واحد في العالم، علي البقالي أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة أري للابتكار تأتي بهدف تقديم حلول الذكاء الاصطناعي وتسريع مسيرة التحول الرقمي في الشركة.
وأضاف لـ«أخبار الخليج» على هامش منتدى بوابة الخليج، «يستغرق المشروع حوالي عامين للتحول إلى تطبيق مبادئ الصناعة 4.0 وذلك للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات الإنتاجية».
وقد أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شراكتها الاستراتيجية مع شركة أري للابتكار ( ARRAY Innovation )، وهي شركة رائدة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية الرقمية، ويقع مقرها في مملكة البحرين.
جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات منتدى بوابة الخليج 2024، الذي استضافته مملكة البحرين في نسخته الثانية بمشاركة دولية من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين، يومي 3 و4 نوفمبر الجاري.
وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي لشركة ألبا نحو تطبيق مبادئ الصناعة 4.0 من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحليل البيانات، وحلول أتمتة العمليات.
وسوف تقوم شركة ARRAY بتوفير حلول مخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات لرفع كفاءة العمليات في شركة ألبا وتعزيز مختلف جوانب عملياتها التصنيعية. وتدعم هذه الجهود مسيرة الشركة نحو تطبيق مبادئ الصناعة 4.0 ووضع معايير جديدة على صعيد الإنتاج والسلامة والاستدامة في صناعة الألمنيوم.
وقد علّق رئيس مجلس إدارة ألبا، خالد الرميحي، على هذا التعاون قائلاً: «يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع شركة ARRAY خطوة هامة نحو تعزيز مكانة ألبا كشركة صناعية رائدة في التطبيقات التكنولوجية، وستسهم هذه الشراكة في تسريع مسيرة التحول نحو الصناعة 4.0، ودفع جهود التميز التشغيلي وخفض التكلفة في ألبا. كما تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، من خلال الاستثمار في المواهب الوطنية. وسوف تتعاون الشركتان لتعزيز مكانة البحرين كمركز للتميز الصناعي والتكنولوجي من خلال تحقيق أهداف الصناعة 4.0».
ومن جانبه، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ARRAY Innovation ، علاء سعيد، قائلاً: «نحن سعداء بالشراكة مع ألبا في مبادراتها المتعلقة بالصناعة 4.0، من خلال الاستفادة من خبرة ARRAY الواسعة في مجالات التطوير الكمي وهندسة البرمجيات، لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات».
وأضاف: «تضع شركة ARRAY Innovation نصب عينيها بناء برامج متقدمة لخدمة الأعمال، وتقديم حلول التحليلية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في البحرين، مع السعي في الوقت نفسه لخلق وظائف ذات قيمة عالية للكفاءات البحرينية، وتساهم الشراكة التي تم إبرامها اليوم في تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، لتعزز تأثيرنا في المجتمع، وترسّخ مكانة ألبا في صناعة الألمنيوم العالمية».
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