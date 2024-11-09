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الكويتيان ضاري ومحمد الظفيري يحققان المركزين الأول والثاني ببطولة الشارقة للراليات الصحراوية

11/9/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الشارقة - 9 - 11 (كونا) -- حقق السائق الكويتي ضاري الظفيري لاعب نادي انسباير الكويتي اليوم السبت المركز الأول في فئة (تي 1) والثالث على الترتيب العام ببطولة الشارقة للراليات الصحراوية التي شهدت مشاركة قوية ل35 سائقا من مختلف الدول مما يبرز مستوى المنافسة العالية فيها.
من جهته حقق المتسابق محمد الظفيري لاعب نادي انسباير الكويتي الرياضي ايضا المركز الثاني في فئة (قروب أس) والسابع في الترتيب العام في رالي الشارقة.
وأعرب المتسابقان ضاري ومحمد الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام جولتهما عن سعادتهما بهذا الإنجاز وبالدعم الذي تلقياه من نادي انسباير مؤكدين أن هذا الإنجاز نتيجة للتدريبات المكثفة والتحضير الجيد كما يسعيان للاستمرار في تقديم أداء متميز في المنافسات القادمة.
واعتبرا أن هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرتهما الرياضية مثمنين الدعم الذي يحظيان به من نادي انسباير والهيئة العامة للشباب والرياضة مما كان له دور كبير في تحفيزنا وتوفير الظروف المناسبة للتدريب.
وأكدا على الاستمرار في العمل بجد وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ورفع اسم الكويت عاليا كما نهدف إلى تقديم أفضل أداء لنا في المنافسات القادمة ونشكر كل من وقف إلى جانبنا.
وتعتبر بطولة الشارقة للرالي الصحراوية وبتنظيم من نادي الامارات لرياضة السيارات احدى أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة حيث تجمع السائقين المحترفين والهواة من مختلف الدول والمشاركين.(النهاية)

س خ م / ه س ص



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