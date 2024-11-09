الكويتيان ضاري ومحمد الظفيري يحققان المركزين الأول والثاني ببطولة الشارقة للراليات الصحراوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الشارقة - 9 - 11 (كونا) -- حقق السائق الكويتي ضاري الظفيري لاعب
نادي انسباير الكويتي اليوم السبت المركز الأول في فئة (تي 1) والثالث على الترتيب العام ببطولة الشارقة للراليات الصحراوية التي شهدت مشاركة قوية ل35 سائقا من مختلف الدول مما يبرز مستوى المنافسة العالية فيها.
من جهته حقق المتسابق محمد الظفيري لاعب نادي انسباير الكويتي الرياضي
ايضا المركز الثاني في فئة (قروب أس) والسابع في الترتيب العام في رالي
الشارقة.
وأعرب المتسابقان ضاري ومحمد الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام جولتهما عن سعادتهما بهذا الإنجاز وبالدعم الذي تلقياه من نادي انسباير مؤكدين أن هذا الإنجاز نتيجة للتدريبات المكثفة والتحضير الجيد كما يسعيان للاستمرار في تقديم أداء متميز في المنافسات القادمة.
واعتبرا أن هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرتهما الرياضية مثمنين الدعم الذي يحظيان به من نادي انسباير والهيئة العامة للشباب والرياضة مما كان له دور كبير في تحفيزنا وتوفير الظروف المناسبة للتدريب.
وأكدا على الاستمرار في العمل بجد وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ورفع اسم الكويت عاليا كما نهدف إلى تقديم أفضل أداء لنا في المنافسات القادمة ونشكر كل من وقف إلى جانبنا.
وتعتبر بطولة الشارقة للرالي الصحراوية وبتنظيم من نادي الامارات لرياضة السيارات احدى أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة حيث تجمع السائقين المحترفين والهواة من مختلف الدول والمشاركين.(النهاية)
س خ م / ه س ص
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