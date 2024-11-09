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تونس تفوز بلقب النسخة الأولى من بطولة الكويت الدولية لكرة اليد

11/9/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- حقق منتخب تونس لقب النسخة الأولى من بطولة الكويت الدولية لكرة اليد التي اختتمت اليوم السبت فيما حلت منتخبات البحرين ثانيا والكويت ثالثا وأخيرا الرأس الأخضر.
وتمكن منتخب تونس من الفوز بالمركز الأول بعد تعادله مع منتخب الكويت بنتيجة (33 - 33) في مباراة "جماهيرية مثيرة".
وأنهى المنتخب التونسي شوط المباراة الأول بنتيجة (20 - 16) فيما عاد منتخب الكويت في شوطها الثاني ليقدم نفسه "بصورة قوية" محققا التعادل.
وفي مباراة سابقة اليوم حجز منتخب البحرين المركز الثاني بعد تحقيقه الفوز الثاني له في البطولة على حساب نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (29 - 21).
وأنهى منتخب البحرين شوط المباراة الأول لمصلحته بنتيجة (16 - 9) ليواصل أفضليته في شوطها الثاني محققا الفوز.
وتصدر منتخب تونس ترتيب البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي في إطار الاستعداد لنهائيات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في منتصف يناير المقبل بانتصارين وتعادل تلاه منتخب البحرين (انتصاران وهزيمة) ثم منتخب الكويت (انتصار وهزيمة وتعادل) وأخيرا منتخب الرأس الأخضر (3 هزائم).
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة ما بين 14 يناير و2 فبراير المقبلين وتستضيفها ثلاث دول هي (كرواتيا - الدنمارك- النرويج) بمشاركة 32 منتخبا منها ستة منتخبات عربية هي الكويت وقطر والبحرين ومصر وتونس والجزائر. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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