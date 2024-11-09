تونس تفوز بلقب النسخة الأولى من بطولة الكويت الدولية لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 11 (كونا) -- حقق منتخب
تونس لقب النسخة الأولى من بطولة الكويت الدولية لكرة اليد التي اختتمت اليوم السبت فيما حلت منتخبات البحرين ثانيا والكويت ثالثا وأخيرا الرأس الأخضر.
وتمكن منتخب تونس من الفوز بالمركز الأول بعد تعادله مع منتخب الكويت بنتيجة (33 - 33) في مباراة
"جماهيرية مثيرة".
وأنهى المنتخب التونسي شوط المباراة الأول بنتيجة (20 - 16) فيما عاد منتخب الكويت في شوطها الثاني ليقدم نفسه "بصورة قوية" محققا التعادل.
وفي مباراة سابقة اليوم حجز منتخب البحرين المركز الثاني بعد تحقيقه الفوز الثاني له في البطولة على حساب نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (29 - 21).
وأنهى منتخب البحرين شوط المباراة الأول لمصلحته بنتيجة (16 - 9) ليواصل أفضليته في شوطها الثاني محققا الفوز.
وتصدر منتخب تونس ترتيب البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي في إطار الاستعداد لنهائيات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في منتصف يناير المقبل بانتصارين وتعادل تلاه منتخب البحرين (انتصاران وهزيمة) ثم منتخب الكويت (انتصار وهزيمة وتعادل) وأخيرا منتخب الرأس الأخضر (3 هزائم).
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة ما بين 14 يناير و2 فبراير المقبلين وتستضيفها ثلاث دول هي (كرواتيا - الدنمارك- النرويج) بمشاركة 32 منتخبا منها ستة منتخبات عربية هي الكويت وقطر والبحرين ومصر وتونس والجزائر. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
MENAFN09112024000071011013ID1108868404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.