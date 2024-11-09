افتتاح بطولة سمو ولي العهد السنوية للرماية بمشاركات من 15 دولة خليجية وعربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 11 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم السبت بطولة سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السنوية للرماية للرجال والسيدات بمشاركة عدد كبير من الرماة من 15 دولة خليجية وعربية وتستمر منافساتها حتى الـ15 من نوفمبر الجاري.
وأعلن محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح افتتاح البطولة المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية والتي تنطلق منافساتها رسميا غدا.
وتشهد البطولة منافسات في رمايات أسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب) وأسلحة الرصاص (مسدس وبندقية) ورماية القوس والسهم (المركب والأولمبي).
وقال الشيخ عذبي الصباح في تصريح للصحفيين عن تشرفه وفخره بحضور حفل افتتاح "البطولة الغالية" والتي تحظى بمشاركة واسعة من أبرز رماة العرب مشيرا إلى أنها "تتطور عاما بعد عام".
وأشاد بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة ممثلة في رئيس وأعضاء النادي الكويتي الرياضي للرماية متمنيا النجاح والتوفيق للرماة المشاركين في هذا التجمع الرياضي العربي لرياضة الرماية.
من جانبه قال رئيس النادي الكويتي الرياضي للرماية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعيج العتيبي في تصريح مماثل إن رعاية سمو ولي العهد للبطولة التي تجمع الأشقاء في تنافس رياضي شريف تجسد دعم سموه الأبوي لرياضة الرماية الكويتية على كافة الاصعدة المحلية والقارية والدولية.
وثمن العتيبي عاليا دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله الدائم للرماية الكويتية مشيرا إلى أن "(النادي) يتشرف بتنظيم بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى والمقرر إقامتها في شهر أبريل المقبل". وأكد أن رماة الكويت مستعدون لخوض منافسات البطولة لتحقيق نتائج مميزة في ضوء تحقيقهم نتائج كبيرة في البطولة الآسيوية التي جرت قبل نحو شهر مرحبا بجميع الوفود العربية في بلدهم الثاني الكويت.
بدوره قال مدير البطولة أمين سر النادي عبيد العصيمي إن البطولة ستبدأ غدا باقامة تصفيات منافسات رماية (تراب) لـ75 طبقا على أن تتوالى بقية المسابقات حتى الختام يوم الجمعة المقبل موضحا أن اللجنة أتمت كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية للبطولة.
ولفت العصيمي إلى أن أنه بمناسبة هذه البطولة الكبيرة ستقام البطولة العربية لأسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب) بمشاركة أبطال وبطلات العرب في فئتي الرجال والسيدات متوقعا أن تحفل منافسات البطولتين بمستويات فنية عالية.
حضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح وعدد من المحافظين وسفراء الدول المشاركة في البطولة ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة. (النهاية) ف ش ا
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