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افتتاح بطولة سمو ولي العهد السنوية للرماية بمشاركات من 15 دولة خليجية وعربية

11/9/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم السبت بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السنوية للرماية للرجال والسيدات بمشاركة عدد كبير من الرماة من 15 دولة خليجية وعربية وتستمر منافساتها حتى الـ15 من نوفمبر الجاري.
وأعلن محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح افتتاح البطولة المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية والتي تنطلق منافساتها رسميا غدا.
وتشهد البطولة منافسات في رمايات أسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب) وأسلحة الرصاص (مسدس وبندقية) ورماية القوس والسهم (المركب والأولمبي).
وقال الشيخ عذبي الصباح في تصريح للصحفيين عن تشرفه وفخره بحضور حفل افتتاح "البطولة الغالية" والتي تحظى بمشاركة واسعة من أبرز رماة العرب مشيرا إلى أنها "تتطور عاما بعد عام".
وأشاد بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة ممثلة في رئيس وأعضاء النادي الكويتي الرياضي للرماية متمنيا النجاح والتوفيق للرماة المشاركين في هذا التجمع الرياضي العربي لرياضة الرماية.
من جانبه قال رئيس النادي الكويتي الرياضي للرماية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعيج العتيبي في تصريح مماثل إن رعاية سمو ولي العهد للبطولة التي تجمع الأشقاء في تنافس رياضي شريف تجسد دعم سموه الأبوي لرياضة الرماية الكويتية على كافة الاصعدة المحلية والقارية والدولية.
وثمن العتيبي عاليا دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله الدائم للرماية الكويتية مشيرا إلى أن "(النادي) يتشرف بتنظيم بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى والمقرر إقامتها في شهر أبريل المقبل". وأكد أن رماة الكويت مستعدون لخوض منافسات البطولة لتحقيق نتائج مميزة في ضوء تحقيقهم نتائج كبيرة في البطولة الآسيوية التي جرت قبل نحو شهر مرحبا بجميع الوفود العربية في بلدهم الثاني الكويت.
بدوره قال مدير البطولة أمين سر النادي عبيد العصيمي إن البطولة ستبدأ غدا باقامة تصفيات منافسات رماية (تراب) لـ75 طبقا على أن تتوالى بقية المسابقات حتى الختام يوم الجمعة المقبل موضحا أن اللجنة أتمت كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية للبطولة.
ولفت العصيمي إلى أن أنه بمناسبة هذه البطولة الكبيرة ستقام البطولة العربية لأسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب) بمشاركة أبطال وبطلات العرب في فئتي الرجال والسيدات متوقعا أن تحفل منافسات البطولتين بمستويات فنية عالية.
حضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح وعدد من المحافظين وسفراء الدول المشاركة في البطولة ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة. (النهاية) ف ش ا

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