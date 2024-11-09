المنتخب العراقي لكرة الطائرة للرجال يفوز على نظيره الكويتي في البطولة العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 9 - 11 (كونا) - - فاز المنتخب العراقي لكرة الطائرة للرجال على نظيره الكويتي اليوم السبت بنتيجة (3-0) ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال لكرة الطائرة التي تستضيفها البحرين.
وتستمر البطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي انطلقت الاول من نوفمبر الجاري في صالة اتحاد الطائرة البحريني بمجمع عيسى بن راشد حتى يوم الاثنين المقبل. (النهاية)
خ ن ع
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