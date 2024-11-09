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المنتخب العراقي لكرة الطائرة للرجال يفوز على نظيره الكويتي في البطولة العربية

11/9/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 11 (كونا) - - فاز المنتخب العراقي لكرة الطائرة للرجال على نظيره الكويتي اليوم السبت بنتيجة (3-0) ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال لكرة الطائرة التي تستضيفها البحرين.
وتستمر البطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي انطلقت الاول من نوفمبر الجاري في صالة اتحاد الطائرة البحريني بمجمع عيسى بن راشد حتى يوم الاثنين المقبل. (النهاية)

خ ن ع



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