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لبنان: ارتفاع إجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 3137 قتيلا و14016 جريحا

11/9/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 11 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم السبت عن ارتفاع الحصيلة الاجمالية لضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة منه الى 3137 قتيلا و14016 جريحا.
وذكر تقرير حول اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وزعه منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغت 19 قتيلا و91 جريحا.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 3137 قتيلا و14016 جريحا.
واضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (34 غارة) والجنوب (19غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 12475 اعتداء.
واوضح التقرير انه تم فتح 1158 مركزا لاستقبال النازحين منها 989 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل الى 190035 نازحا (44680 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظتي (جبل لبنان) وبيروت غير ان "المقدر ان النازحين هو اعلى بكثير" بحسب التقرير.
كما انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي وحتى امس الجمعة سجل الامن العام اللبناني عبور 372050 مواطنا سوريا و198521 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن في منطقة (بعلبك) شمالي شرق لبنان غارات على بلدات (الكنيسة وحدث بعلبك والجمالية والنبي شيت) وعلى مرتفعات بلدة (قصرنبا).
وفي الجنوب شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدات (حانين وكفرا وصربين ورشاف) اضافة الى قصف مدفعي لبلدة (كونين).
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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