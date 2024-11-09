لبنان: ارتفاع إجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 3137 قتيلا و14016 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 9 - 11 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم السبت عن ارتفاع الحصيلة الاجمالية لضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة منه الى 3137 قتيلا و14016 جريحا.
وذكر تقرير حول اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وزعه منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني ناصر ياسين أن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغت 19 قتيلا و91 جريحا.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 3137 قتيلا و14016 جريحا.
واضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (34 غارة) والجنوب (19غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 12475 اعتداء.
واوضح التقرير انه تم فتح 1158 مركزا لاستقبال النازحين منها 989 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل الى 190035 نازحا (44680 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظتي (جبل لبنان) وبيروت غير ان "المقدر ان النازحين هو اعلى بكثير" بحسب التقرير.
كما انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي وحتى امس الجمعة سجل الامن العام اللبناني عبور 372050 مواطنا سوريا و198521 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن في منطقة (بعلبك) شمالي شرق لبنان غارات على بلدات (الكنيسة وحدث بعلبك والجمالية والنبي شيت) وعلى مرتفعات بلدة (قصرنبا).
وفي الجنوب شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدات (حانين وكفرا وصربين ورشاف) اضافة الى قصف مدفعي لبلدة (كونين).
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
MENAFN09112024000071011013ID1108868401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.