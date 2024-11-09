الصين وإندونسيا تدعوان لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 9 -11 (كونا) -- أعربت الصين وإندونسيا اليوم السبت عن مخاوفهما الشديدة إزاء استمرار العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية داعيتين إلى وقف عاجل وشامل لإطلاق النار.
جاء ذلك في البيان الصيني الإندونيسي المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتجية الشاملة بين البلدين الذي أصدره الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال محادثات جمعتهما اليوم ببكين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الجانبين أعربا عن قلقهما العميق إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكوارث الإنسانية الناجمة عنه، مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي أكبر جرح في ضمير البشرية.
وعبر الجانبان عن معارضتهما وإدانتهما لجميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وأكدا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع مشيرين إلى أن "حل الدولتين" المعترف به دوليا هو السبيل الأساسي لإنهاء الأزمة.
وشدد الرئيسان على دعمهما الثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة في ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره وأن تحظى فلسطين بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز تنفيذ قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في 27 أكتوبر عام 2023.
وتعهدا على العمل مع المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار طويل الأجل في الشرق الأوسط. (النهاية)
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