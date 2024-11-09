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الصين وإندونسيا تدعوان لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

11/9/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 9 -11 (كونا) -- أعربت الصين وإندونسيا اليوم السبت عن مخاوفهما الشديدة إزاء استمرار العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية داعيتين إلى وقف عاجل وشامل لإطلاق النار.
جاء ذلك في البيان الصيني الإندونيسي المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتجية الشاملة بين البلدين الذي أصدره الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال محادثات جمعتهما اليوم ببكين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الجانبين أعربا عن قلقهما العميق إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكوارث الإنسانية الناجمة عنه، مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي أكبر جرح في ضمير البشرية.
وعبر الجانبان عن معارضتهما وإدانتهما لجميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وأكدا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع مشيرين إلى أن "حل الدولتين" المعترف به دوليا هو السبيل الأساسي لإنهاء الأزمة.
وشدد الرئيسان على دعمهما الثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة في ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره وأن تحظى فلسطين بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز تنفيذ قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في 27 أكتوبر عام 2023.
وتعهدا على العمل مع المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار طويل الأجل في الشرق الأوسط. (النهاية)

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