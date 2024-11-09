نادي ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 9 - 11 (كونا) -- أعلن نادي ريال مدريد
الإسباني لكرة القدم
عن طبيعة إصابة لاعبه إيدير ميليتاو في المباراة ضد أوساسونا في وقت سابق اليوم السبت في إطار الجولة 13 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب البرازيلي كشفت إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروفين المفصليين في ركبة ساقه اليمنى مشيرا إلى انه سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.
وسقط ميليتاو مصابا على العشب في الدقيقة 26 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب "سانتياغو برنابيو" وخرج محمولا على نقالة وقد بدا عليه الألم الشديد ليلعب الشاب راؤول أسينسيو لاعب الرديف كاستيا بدلا منه.
وقال وسائل محلية ان مدة غياب اللاعب قد تصل إلى تسعة أشهر وعليه فإنه سيودع الموسم الجاري.
وتعرض ميليتاو لتمزق في الرباط الصليبي في ساقه اليسرى في العام الماضي لكنه إصابة اليوم جاءت في ساقه اليمنى.
وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية نظيفة بفضل ثلاثية البرازيلي فينيسيوس جونيور وعليه فقد رفع فريق العاصمة رصيده إلى 27 نقطة في وصافة الترتيب العام للمسابقة التي يتصدرها برشلونة. (النهاية)
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