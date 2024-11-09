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نادي ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي

11/9/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 11 (كونا) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن طبيعة إصابة لاعبه إيدير ميليتاو في المباراة ضد أوساسونا في وقت سابق اليوم السبت في إطار الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب البرازيلي كشفت إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروفين المفصليين في ركبة ساقه اليمنى مشيرا إلى انه سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.
وسقط ميليتاو مصابا على العشب في الدقيقة 26 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب "سانتياغو برنابيو" وخرج محمولا على نقالة وقد بدا عليه الألم الشديد ليلعب الشاب راؤول أسينسيو لاعب الرديف كاستيا بدلا منه.
وقال وسائل محلية ان مدة غياب اللاعب قد تصل إلى تسعة أشهر وعليه فإنه سيودع الموسم الجاري.
وتعرض ميليتاو لتمزق في الرباط الصليبي في ساقه اليسرى في العام الماضي لكنه إصابة اليوم جاءت في ساقه اليمنى.
وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية نظيفة بفضل ثلاثية البرازيلي فينيسيوس جونيور وعليه فقد رفع فريق العاصمة رصيده إلى 27 نقطة في وصافة الترتيب العام للمسابقة التي يتصدرها برشلونة. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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