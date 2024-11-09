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بايدن يستقبل ترمب في البيت الأبيض الأربعاء المقبل

11/9/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 11 (كونا) -- يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفه المنتخب دونالد ترمب في المكتب البيضاوي الأربعاء المقبل حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار اليوم السبت في بيان.
وذكر البيان "بدعوة من الرئيس بايدن سيجتمع الرئيس بايدن والرئيس المنتخب ترمب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء.
كان بايدن قد تعهد يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان فوز الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس بتسهيل عملية الانتقال السلمية للسلطة في موعد تنصيب ترمب في 20 يناير المقبل.
وقال انه اتصل بترمب مهنئا إياه بالفوز ودعاه لعقد لقاء معه في البيت الابيض لبحث عملية انتقال السلطة بين الادارتين. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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