بايدن يستقبل ترمب في البيت الأبيض الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 9 - 11 (كونا) -- يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفه المنتخب دونالد ترمب
في المكتب البيضاوي الأربعاء المقبل حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار اليوم السبت في بيان.
وذكر البيان "بدعوة من الرئيس بايدن سيجتمع الرئيس بايدن والرئيس المنتخب ترمب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء.
كان بايدن قد تعهد يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان فوز الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس بتسهيل عملية الانتقال السلمية للسلطة في موعد تنصيب ترمب في 20 يناير المقبل.
وقال انه اتصل بترمب مهنئا إياه بالفوز ودعاه لعقد لقاء معه في البيت الابيض لبحث عملية انتقال السلطة بين الادارتين. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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