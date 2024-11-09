Sunday, 10 November 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الرياضات الجوية) الكويتي يوقع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع الجزيرة الإماراتي للطيران

11/9/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- وقع النادي الكويتي للرياضات الجوية اليوم السبت اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع نادي الجزيرة الإماراتي للطيران بما يسهم في الارتقاء بمختلف أنشطة الطيران والرياضات الجوية التي يقدمها الجانبان.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية أحمد الشلاحي فيما وقعها عن الجانب الإماراتي الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة عادل الزعابي.
وقال الشلاحي في تصريح للصحفيين إن هذه الاتفاقية تعد باكورة انتقال (النادي) إلى التعاون الخارجي.
وأضاف أن النادي يسعى دائما للارتقاء بالرياضات المشمولة وتمثيل دولة الكويت في المحافل المحلية أو الدولية بجهود كوادره المميزة من الطيارين المختصين.
وأوضح أن من شأن الاتفاقية رفع كفاءة طياري النادي والاستفادة من خبرات نادي الجزيرة للطيران الفنية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطويرها.
بدوره أعرب المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي عادل الزعابي في تصريح مماثل عن سعادته بوجودة في دولة الكويت آملا أن تحقق الاتفاقية أهدافها المرجوة بما يخدم الناديين.
من جهته قال سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت مطر النيادي إن هذا الاتفاقية تعتبر لبنة لتعزيز التعاون بين الجانبين آملا حصد ثمارها في المستقبل القريب.
وتشمل أنواع الرياضات التي يقدمها النادي الكويتي للرياضات الجوية (طيران إلكتروني - سكاي دايف (القفز المظلي) والشراعي - الطيران الخفيف - الباراموتر - الجايرو كوبتر).
وشارك النادي في بطولة العالم لعلوم الفضاء في تونس وحصل على المركز الثاني كما شارك في مارس الماضي في (يوم الكويت الرياضي) على جسر جابر. (النهاية)

ف ر


MENAFN09112024000071011013ID1108868397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث