(الرياضات الجوية) الكويتي يوقع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع الجزيرة الإماراتي للطيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 11 (كونا) -- وقع النادي الكويتي للرياضات الجوية اليوم السبت اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع نادي الجزيرة الإماراتي للطيران بما يسهم في الارتقاء بمختلف أنشطة الطيران والرياضات الجوية التي يقدمها الجانبان.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية أحمد الشلاحي فيما وقعها عن الجانب الإماراتي الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة عادل الزعابي.
وقال الشلاحي في تصريح للصحفيين إن هذه الاتفاقية تعد باكورة انتقال (النادي) إلى التعاون الخارجي.
وأضاف أن النادي يسعى دائما للارتقاء بالرياضات المشمولة وتمثيل دولة الكويت في المحافل المحلية أو الدولية بجهود كوادره المميزة من الطيارين المختصين.
وأوضح أن من شأن الاتفاقية رفع كفاءة طياري النادي والاستفادة من خبرات نادي الجزيرة للطيران الفنية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطويرها.
بدوره أعرب المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي عادل الزعابي في تصريح مماثل عن سعادته بوجودة في دولة الكويت آملا أن تحقق الاتفاقية أهدافها المرجوة بما يخدم الناديين.
من جهته قال سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت مطر النيادي إن هذا الاتفاقية تعتبر لبنة لتعزيز التعاون بين الجانبين آملا حصد ثمارها في المستقبل القريب.
وتشمل أنواع الرياضات التي يقدمها النادي الكويتي للرياضات الجوية (طيران إلكتروني - سكاي دايف (القفز المظلي) والشراعي - الطيران الخفيف - الباراموتر - الجايرو كوبتر).
وشارك النادي في بطولة العالم لعلوم الفضاء في تونس وحصل على المركز الثاني كما شارك في مارس الماضي في (يوم الكويت الرياضي) على جسر جابر. (النهاية)
ف ر
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