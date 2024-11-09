تمكين تدعم توسع المؤسسات البحرينية في الأسواق السعودية بالتعاون مع أسترولابز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 18:25

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن توقيع اتفاقية شراكة مع "أسترولابز"، المنصة الرائدة في دعم الشركات للتوسع بأعمالها في دول الخليج العربي، وذلك لإطلاق برنامج يهدف إلى تشجيع أصحاب المؤسسات البحرينية بمختلف أحجامها على توسيع أنشطتهم التجارية في السوق السعودي المجاور الجاذب لمختلف المنتجات والخدمات من مختلف القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال مشاركة صندوق العمل "تمكين" في "بيبان 24" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت" تحت شعار“وجهة عالمية للفرص"، خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 9 نوفمبر في العاصمة الرياض.

ويركز هذا البرنامج على دعم رواد الأعمال البحرينيين الراغبين في تنمية مشاريعهم وأخذ أولى خطوات التوسع نحو الأسواق المجاورة، وذلك عبر تقديم دعم استشاري متخصص في مجال تطوير الأعمال التجارية، والذي يشمل التعرف على كافة الأنظمة والقوانين في السوق المستهدف، بالإضافة إلى تعلم إستراتيجيات تسويقية دقيقة تسهم في إبراز المنتجات والخدمات داخل السوق الجديد لضمان نجاحها أمام المنافسين. كما سيتمكن المشاركون من عقد شبكة علاقات فاعلة تسهم في تسريع عملية التوسع وذلك عبر ربطهم مع عدد من الشركاء المحتملين، والزبائن، والموردين، بالإضافة إلى تحديد نقاط ومواقع البيع المناسبة.

وعليه، أكدت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" على أهمية هذا البرنامج في وضع خطة واضحة أمام رواد الأعمال البحرينيين الراغبين في أخذ خطوات تنموية جادة لمشاريعهم ونقلها إلى مستوى آخر متقدم عبر التوسع في الأسواق المجاورة كالسوق السعودي الذي يتميز بسرعة نموه وجذبه لمختلف الأنشطة التجارية. كما أضافت قائلة: "هذا البرنامج هو أحد مبادراتنا الرامية إلى دعم شركات القطاع الخاص والتي تتماشى مع الجهود الوطنية المبذولة في المملكة والتي تهدف إلى دعم توسع أعمال المؤسسات والشركات البحرينية وتصدير المنتجات والخدمات البحرينية المتميزة. فمن خلال عقد شراكات فاعلة في البرنامج على أيدي خبراء ومتخصصين في السوق المستهدف، سيتمكن المشاركون من تقليل المخاطر المحتملة وتعزيز فرص نجاح توسع ونمو أعمالهم."

يأتي هذا الإعلان تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، أعرب رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لأسترولابز عن سعادته بهذا التعاون وأضاف قائلا: " كانت مملكة البحرين ولا تزال موطناً للشركات الرائدة والطموحة، الأمر الذي يجعلها قادرة على اتخاذ خطوات إضافية تمكّنها من تحقيق المزيد من النمو. أصبح التطلع للتوسع نحو المملكة العربية السعودية اليوم خطوة نوعية في مسيرة التقدم، حيث يتميز السوق بسرعة نموه وازدهاره، بالإضافة إلى قربه الجغرافي من السوق البحريني. وتعتبر أسترولابز الشريك الموثوق به لأكثر من 650 شركة عالمية تمكنت من التوسع في السوق السعودي.

نحن فخورون بشراكتنا مع تمكين، التي تعتبر محركاً أساسياً وداعماً لنجاح بيئة ريادة الأعمال في البحرين. وبصفتنا شريكاً لهيئات حكومية عدة سواء داخل المنطقة أو خارجها، تتمثل مهمتنا في بناء جسور قوية تمكّن الشركات المحلية أو العالمية، من الازدهار في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن توفير تجارب من شأنها تعزيز الابتكار وتيسير الدخول إلى السوق السعودي."

سيسهم هذا البرنامج في تأهيل الشركات البحرينية وتعزيز عملية توسعها في السوق السعودي وبالتحديد في المنطقة الشرقية ومدينتي جدة والرياض.

تهدف "أسترولابز" إلى تسهيل توسع الشركات العالمية ونموها في دول الخليج العربي، حيث تمكنت المنصة في دعم ما يقارب من 1650 شركة دولية للتوسع بنطاق أعمالها في جميع أنحاء الخليج وتوفير بيئة مهنية تمكن الشركات من دخول الأسواق الجديدة، خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعمل "أسترولابز"، بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، على تصميم برامج متنوعة بهدف دعم الابتكار وسد الفجوات في مختلف القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي واستهداف الأسواق الناشئة، فضلاً عن المساهمة في دعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها رؤية المملكة 2030.

يمكن للمؤسسات البحرينية الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة الراغبة في التعرف على تفاصيل البرنامج القيام بملء الاستمارة الإلكترونية التالية: