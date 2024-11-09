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19 ألف دعوى واردة للمظالم في شهر

11/9/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الدعاوى الواردة لمحاكم ديوان المظالم خلال شهر أكتوبر الماضي 18.826 دعوى واردة، وتصدرت المحكمة الإدارية العليا الدعاوى الواردة بـ14%، في وقت بلغت فيه الدعاوى والطلبات المنجزة 17.933 طلب منجز، وبلغ إجمالي الدعاوى المقيدة 15.515 دعوى مقيدة، والأحكام الصادرة 17.484 حكم صادر، وإجمالي الجلسات القضائية 28.873 جلسة قضائية.
دعاوى واردة
كشف تقرير ديوان المظالم لشهر أكتوبر الماضي تسجيل 18.826 دعوى واردة، وارتفاع الإنجاز في محاكم الاستئناف الإدارية 28% بعد مرور عام على تعويض الاختصاص المكاني، وتصدرت المحكمة الإدارية العليا الدعاوى الواردة، حيث بلغ إجمالي الدعاوى الواردة 2715 دعوى واردة بـ14%، وحلت المحكمة الإدارية بجدة ثانيا، بإجمالي 2565 دعوى واردة بـ13.62%، والمحكمة الإدارية بالرياض ثالثا، بإجمالي 2518 دعوى واردة بـ13%، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رابعا، بإجمالي 1925 دعوى واردة بـ10%، والمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 1792 دعوى واردة بـ9.51%.
الأكثر أحكاما
تصدرت المحكمة الإدارية الأحكام الصادرة، التي بلغت بها 2634 حكما صادرا بـ15%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيا، بإجمالي 2115 حكما صادرا بـ12%، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ثالثا، بإجمالي 2070 حكما صادرا بـ11.83%، والمحكمة الإدارية العليا رابعا، بإجمالي 1669 حكما صادرا بـ10%، والمحكمة الإدارية في مكة المكرمة خامسا، بإجمالي 1251 حكما صادرا بـ7%.
جلسات قضائية
سجلت المحكمة الإدارية بالرياض أكثر المحاكم جلسات قضائية، حيث بلغت 6506 جلسات قضائية بـ23%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيا، بإجمالي 4443 جلسة قضائية بـ15%، والمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 2645 جلسة قضائية بـ9%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة رابعا، بإجمالي 2331 جلسة قضائية بـ8%، والمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 1366 جلسة قضائية بـ5%.
المحكمة الإدارية
2634 حكما صادرا - 15%
- جدة
2115
- الاستئناف الإدارية بالرياض
2070
الإدارية العليا
1669
الإدارية بمكة المكرمة
1251
- جلسات قضائية
الإدارية بالرياض
6506
الإدارية قي جدة
4443
الإدارية بمكة المكرمة
2645
الاستئناف الإدارية في مكة
2331
الإدارية بالمدينة المنورة
1366

MENAFN09112024000089011017ID1108868367

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