19 ألف دعوى واردة للمظالم في شهر

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت الدعاوى الواردة لمحاكم ديوان المظالم خلال شهر أكتوبر الماضي 18.826 دعوى واردة، وتصدرت المحكمة الإدارية العليا الدعاوى الواردة بـ14%، في وقت بلغت فيه الدعاوى والطلبات المنجزة 17.933 طلب منجز، وبلغ إجمالي الدعاوى المقيدة 15.515 دعوى مقيدة، والأحكام الصادرة 17.484 حكم صادر، وإجمالي الجلسات القضائية 28.873 جلسة قضائية.
دعاوى واردة
كشف تقرير ديوان المظالم لشهر أكتوبر الماضي تسجيل 18.826 دعوى واردة، وارتفاع الإنجاز في محاكم الاستئناف الإدارية 28% بعد مرور عام على تعويض الاختصاص المكاني، وتصدرت المحكمة الإدارية العليا الدعاوى الواردة، حيث بلغ إجمالي الدعاوى الواردة 2715 دعوى واردة بـ14%، وحلت المحكمة الإدارية بجدة ثانيا، بإجمالي 2565 دعوى واردة بـ13.62%، والمحكمة الإدارية بالرياض ثالثا، بإجمالي 2518 دعوى واردة بـ13%، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رابعا، بإجمالي 1925 دعوى واردة بـ10%، والمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 1792 دعوى واردة بـ9.51%.
الأكثر أحكاما
تصدرت المحكمة الإدارية الأحكام الصادرة، التي بلغت بها 2634 حكما صادرا بـ15%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيا، بإجمالي 2115 حكما صادرا بـ12%، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ثالثا، بإجمالي 2070 حكما صادرا بـ11.83%، والمحكمة الإدارية العليا رابعا، بإجمالي 1669 حكما صادرا بـ10%، والمحكمة الإدارية في مكة المكرمة خامسا، بإجمالي 1251 حكما صادرا بـ7%.
جلسات قضائية
سجلت المحكمة الإدارية بالرياض أكثر المحاكم جلسات قضائية، حيث بلغت 6506 جلسات قضائية بـ23%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيا، بإجمالي 4443 جلسة قضائية بـ15%، والمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 2645 جلسة قضائية بـ9%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة رابعا، بإجمالي 2331 جلسة قضائية بـ8%، والمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 1366 جلسة قضائية بـ5%.
المحكمة الإدارية
2634 حكما صادرا - 15%
- جدة
2115
- الاستئناف الإدارية بالرياض
2070
الإدارية العليا
1669
الإدارية بمكة المكرمة
1251
- جلسات قضائية
الإدارية بالرياض
6506
الإدارية قي جدة
4443
الإدارية بمكة المكرمة
2645
الاستئناف الإدارية في مكة
2331
الإدارية بالمدينة المنورة
1366
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