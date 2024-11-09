بالقطار.. انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت اليوم السبت أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.
وقال عضيبات، لـ"المملكة"، إنّ انطلاق الرحلة من عمّان إلى أم الجمال يأتي ضمن الترويج السياحي للمعالم الأثرية في الأردن، وبعد إدراج لجنة اليونسكو للتراث العالمي، موقع أم الجمال الأثري في قائمة التراث العالمي ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهي البترا، قصر عمرة، موقع أم الرصاص، وادي رم، والمغطس والسلط.
واعتبر أن إدراج موقع أم الجمال في قائمة التراث العالمي، نموذج للإنجاز والتناغم بين المؤسسات الوطنية المتمثلة بوزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال ودائرة الآثار العامة.
وأشار عضيبات، إلى أن الرحلة بالتنسيق والتعاون مع بلدية أم الجمال، حيث تدرس المؤسسة خلال فصل الربيع تسيير رحلتين شهريا إلى الموقع بهدف تشجيع الحركة السياحية الداخلية في الأردن وتشجيع المواطنين والمقيمين لزيارة المواقع السياحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية.
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