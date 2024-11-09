بالقطار.. انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال

انطلقت اليوم السبت أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.



وقال عضيبات، لـ"المملكة"، إنّ انطلاق الرحلة من عمّان إلى أم الجمال يأتي ضمن الترويج السياحي للمعالم الأثرية في الأردن، وبعد إدراج لجنة اليونسكو للتراث العالمي، موقع أم الجمال الأثري في قائمة التراث العالمي ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهي البترا، قصر عمرة، موقع أم الرصاص، وادي رم، والمغطس والسلط.



واعتبر أن إدراج موقع أم الجمال في قائمة التراث العالمي، نموذج للإنجاز والتناغم بين المؤسسات الوطنية المتمثلة بوزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال ودائرة الآثار العامة.



وأشار عضيبات، إلى أن الرحلة بالتنسيق والتعاون مع بلدية أم الجمال، حيث تدرس المؤسسة خلال فصل الربيع تسيير رحلتين شهريا إلى الموقع بهدف تشجيع الحركة السياحية الداخلية في الأردن وتشجيع المواطنين والمقيمين لزيارة المواقع السياحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية.