فوز ترمب بالانتخابات يرفع ثروة ماسك لأعلى مستوياتها

تجاوز صافي ثروة إيلون ماسك 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع ارتفاع سعر سهم "تسلا" وسط رهانات على أن علاقته الوثيقة بالرئيس المنتخب دونالد ترمب ستفيد الشركة.



ماسك أضاف لثروته الشخصية منذ فوز أكثر من أي شخص آخر يتتبعه مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وقفز سعر سهم "تسلا" بنسبة 28% منذ إغلاق يوم الثلاثاء، مما زاد ثروته بمقدار 50 مليار دولار لتصل إلى 313.7 مليار دولار.



واقترح ترمب علناً خطوات من شأنها أن تفيد أعمال ماسك. وقال إنه سيعيد النظر في خططه لإبطاء الانتقال إلى السيارات الكهربائية بسبب دعم المؤسس المشارك لشركة "تسلا".

وأعرب ترمب أيضاً عن دعمه لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، التي تشكل 82 مليار دولار من صافي ثروة ماسك، وسعيها للوصول إلى المريخ. وقد طرح الرئيس المنتخب فكرة تولي "ماسك " منصباً تم استحداثه في إدارته كمسؤول عن الكفاءة.



الرابح الأكبروقال دان آيفز، المحلل لدى شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" (Wedbush Securities)، يوم الخميس لتلفزيون بلومبرغ: "رهانه على ترمب هو أحد أفضل الرهانات الاستراتيجية التي قام بها على الإطلاق.. ماسك هو الرابح الأكبر في الرهان على ترمب".



انضم "ماسك" للسباق الرئاسي في وقت متأخر، إذ قام بحملة إلى جانب ترمب في الأسابيع التي سبقت الانتخابات وقام بتمويل الأعمال المثيرة مثل مسابقة يانصيب يومية بقيمة مليون دولار للناخبين في الولايات التي تشهد منافسة. وأصبح جزءاً من المحيطين بترمب، حيث أمضى ليلة الانتخابات في مارالاغو في بالم بيتش.



ويُعد ماسك، البالغ من العمر 53 عاماً، الشخص الوحيد الذي يمتلك ثروة تتجاوز 300 مليار دولار، وهو المبلغ الذي وصل إليه آخر مرة في يناير 2022، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للثروة. لا يزال هذا أقل من أعلى مستوى بلغه على الإطلاق عند 340.4 مليار دولار في 2021.



تجدر الإشارة إلى أن صافي ثروة ماسك يرتفع حتى قبل الانتخابات، حيث أضافت أرباح "تسلا" القوية في منتصف أكتوبر 34 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد.



مستقبل السيارات الكهربائية

ترتبط معظم ثروة ماسك بشركة "تسلا"، أكبر مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، والتي يعتمد مستقبلها بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية. قال ماسك خلال مكالمة أرباح "تسلا" الشهر الماضي إنه سيسعى من أجل الحصول على موافقة فيدرالية على المركبات ذاتية القيادة –وهي حجر الزاوية في استراتيجية الشركة المستقبلية– إذا تم اختياره لدور في إدارة ترمب.



قال ترمب في البداية إنه سيتراجع عن مبادرات السيارات الكهربائية في خطاب قبوله في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو، لكنه غيّر موقفه بعد شهر.



وفي تجمع حاشد في أتلانتا، قال ترمب: أنا أؤيد السيارات الكهربائية، يجب أن أفعل ذلك، لأن "إيلون" دعمني بقوة شديدة.- وكالات