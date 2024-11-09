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نحو 208 مليارات دولار قيمة احتياطات روسيا من الذهب

11/9/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، عن تسجيل رقم قياسي وتاريخي في قيمة احتياطات روسيا من الذهب تجاوز 200 مليار دولار.


وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي:"بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب رقما تاريخيا بلغ 207.7 مليار دولار في تشرين الأول، ما يمثل زيادة بنحو 4% مقارنة بالرقم القياسي السابق والمسجل في أيلول الماضي عند 199.8 مليار دولار.

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