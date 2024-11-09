نحو 208 مليارات دولار قيمة احتياطات روسيا من الذهب

أعلن الروسي، اليوم السبت، عن تسجيل رقم قياسي وتاريخي في قيمة احتياطات روسيا من الذهب تجاوز 200 مليار دولار.



وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي:"بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب رقما تاريخيا بلغ 207.7 مليار دولار في تشرين الأول، ما يمثل زيادة بنحو 4% مقارنة بالرقم القياسي السابق والمسجل في أيلول الماضي عند 199.8 مليار دولار.