مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفتتح وحدة الخلايا في جامعة البترا

افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات وحدة تكنولوجا الخلايا التابعة لمركز الدراسات الدوائية في البترا، بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ومدير عام شركة البتراء للتعليم الأستاذ سامر الطيب إلى جانب وفد من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة البترا.



وأكد مهيدات التطلع نحو المساهمة في خدمة الوطن والبحث العلمي، من خلال تشكيل ركيزة أساسية في بناء دراسات وطنية لتطوير مركبات دوائية، ودراستها من خلال الدراسات السريرية لاستخدامها في التصنيع الدوائي، وتعزيز الأمن الدوائي، والمساهمة في تعزيز التعاون البحثي بين قطاع الصناعة الدوائية والقطاع الأكاديمي، بدعم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بصفتها الجهة الرقابية المعنية.

وأشار مهيدات إلى أن الكفايات الوطنية في القطاع الدوائي سواء الرقابية والصيدلانية والصناعية على مستوى عال من الكفاية، وهو ما جعل الدواء الأردني محط ثقة، ويصدَّر إلى ثمانٍ وسبعين سوقًا خارجيًة، مشيراً إلى الاهتمام والدعم الملكي من جلالة الملك لجهود تطوير البحث العلمي المحفز للاستثمار في المجالات الطبية والعلاجية، وتشجيع الكفايات البشرية في هذا المجال ليكون الأردن مركزا رياديًا في هذا المجال العلمي، مشيداً بالبيئة العلمية والبحثية المحفزة في الجامعة التي تواكب التطورات العلمية المختلفة في العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية.



وقال المستشار الأعلى لجامعة البترا ورئيس مجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران: "إن إنشاء وحدة الخلايا في جامعة البترا يمثل خطوة إستراتيجية في تطوير البحث العلمي التطبيقي وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع. إن هذه الوحدة توفر للباحثين والطلاب بيئة عمل متقدمة تتيح لهم إجراء تجارب متميزة، وتعزز التعاون بين الجامعة والقطاع الصحي بما يخدم مصالح الوطن الصحية".



وأكد بدران أن افتتاح وحدة الخلايا يمثل التزامًا من جامعة البترا بمواكبة التطورات الطبية العالمية، وتحقيق قيمة مضافة لقطاع الرعاية الصحية.



وأضاف بدران: "تحرص جامعة البترا على تفعيل دورها التنموي من خلال تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ضمنها التعاون مع المؤسسات الصحية والصناعية. هذه الوحدة ستسهم في فتح آفاق جديدة للباحثين وطلاب الجامعة، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في الصحة العامة".



وأشار رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إلى التزام الجامعة بتقديم البحث العلمي الرصين الذي يلتزم بجميع المعايير القياسية المطلوبة، قائلًا :"إن وحدة الخلايا في جامعة البترا تشكل خطوة متقدمة نحو سبر غور الأبحاث الحيوية التي تفتح أفاقًا كبيرة من المعرفة وفهم الأمراض ومعالجتها". مضيفًا: "إن الجامعة تسعى إلى أن تكون شريكًا رئيسيًا في تحسين القطاع الصحي الوطني من خلال تقديم تقنيات طبية متقدمة نابعة من الأبحاث العلمية الرصينة".



وثمن عبد الرحيم دور المؤسسة في ضمان الأمن الدوائي والغذائي للمواطن، قائلاً: "حرصت جامعة البترا على إنشاء وحدة الخلايا بوصفها جزءًا من التزامها برفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره من خلال إجراء الأبحاث العلمية في مختبرات الجامعات التي تسهم في الوصول إلى منتجات طبية وعلاجية تساعد في تحسين صحة ورفاهية الانسان. قائلاً: "نحن نسعى إلى أن تصبح هذه الوحدة نموذجًا يحتذى به من خلال الالتزام بأعلى المعايير المخبرية الحيوية".



وتضم وحدة تكنولوجيا الخلايا في مركز الدراسات الدوائية مختبرات متطورة متخصصة بالخلايا، مثل: الخلايا السرطانية، والخلايا الجذعية، ومختبرات الأحياء الدقيقة، وقياس العقامة، وكذلك فإن الوحدة مهيَّأة لاجراء داراسات على المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وهو ما يضمن فاعلية وسلامة هذه المواد للاستخدام الطبي.



توفر وحدة تكنولوجيا الخلايا بيئة متقدمة للتجارب العلمية عبر استخدام خلايا بشرية، وخلايا حيوانية مخبرية، وخطوط خلوية قابلة للتكاثر، مخصصة لأغراض علاجية وبحثية، ما يتيح الفرصة لتطوير علاجات جديدة، ويتيح للباحثين اكتشاف طرق علاج مبتكرة.



وكرم الدكتور بدران والدكتور عبد الرحيم الدكتور نزار مهيدات، بإهدائه درع الجامعة التكريمي، تعبيرًا عن شكر الجامعة وتقديرها لجهوده المستمرة في دعم البحث العلمي، وتعاونه المثمر مع جامعة البترا.



شملت الفعالية جولة للحضور في عدد من مرافق الجامعة، إذ زار الوفد وحدة الخلايا، وكلية طب الأسنان، وحديقة السنترال بارك في جامعة البترا، التي تمثل جزءًا من بيئة الجامعة الهادئة والمحفزة على الإبداع.



