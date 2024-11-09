54.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 54.60 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.60 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63 دينارا و 48.60 دينار على التوالي.



وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 382 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 437 دينارا.



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية ضعيف.



وأضاف علان أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 2684 دولارا للأونصة الواحدة.