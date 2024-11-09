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مع انحسار الفرص.. تحذيرات من هجرة العمالة السياحية المؤهلة

11/9/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- ما يزال سياحيون يحذرون من تداعيات هجرة العمالة المؤهلة من القطاع السياحي إلى دول الخارج في ظل ظاهرة انحسار فرص العمل المحلية التي تنامت مع ركود القطاع منذ أكثر من عام.
ويشير خبراء إلى أن بعض العمالة المدربة والمؤهلة في القطاع بدأت تهاجر للعمل خارج الأردن بعد ان استمر الركود وسط حالة غياب الأمان في منطقة الشرق الأوسط التي تسبب بها العدو الصهيوني بسبب الحرب التي يشنها في المنطقة منذ أكثر من عام.
وقدم سياحيون عدة مقترحات تضمن بقاء العمالة المؤهلة في الأردن أهمها تقديم الدعم المباشر مثلما كان الأمر في جائحة كورونا.
وأكد رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي السابق د.سليمان الفرجات "خلال وجود أزمات، يجب الانتباه إلى أمرين، التعافي بعد الازمة والجاهزية لتقديم الخدمات السياحية للزوار والعمل على تحضير المواقع السياحية".
وأشار إلى أن الجاهزية تتمثل في الحفاظ على العمالة المؤهلة والمدربة ذات الخبرة لتقديم أفضل الخدمات السياحية للقطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية.
واستشهد الفرجات بفترة كورونا التي كانت ثقيلة على القطاع السياحي وفور عودة التعافي إلى القطاع كان هناك نقص في الأيدي العاملة المدربة
والمؤهلة لذا يجب الاستفادة من تلك الازمة والتجربة.
وأضاف " ليس بسهولة توفير عمالة مؤهلة أو مدربة لتمارس أعمالها ضمن خبرات سياحية مميزة لتكون عنصرا فعالا في جذب السياح إلى المملكة إضافة إلى مساهمتهم في التسويق والترويج لزيارة المملكة".
وطالب الفرجات الجهات المعنية بضرورة التمسك بالعامل المؤهل والمدرب حتى لا نواجه مشاكل وتحديات في حال عادت السياحة كما كانت وتعافت خاصة في قطاع المطاعم السياحية والفنادق بالإضافة إلى مكاتب السياحة والسفر.
وبين أن العملية يجب أن تكون متكاملة إذ على المجتمعات المحلية أن تكون جاهزة للتعامل مع السياح والزوار.
وقال الخبير السياحي د. نضال ملو العين "هنالك خطوات يجب اتباعها لمواجهة هجرة العمالة المؤهلة في القطاع السياحي والمحافظة عليها".
وأكد ملو العين ان على الجهات المعنية اتباع حزمة من الخطوات
والإستراتيجيات حول تداعيات هجرة العمالة المؤهلة والمدربة مثل تحسين ظروف العمل من خلال تقديم رواتب تنافسية ومزايا إضافية مثل التأمين الصحي، والتدريب المستمر، وفرص الترقية هذا يساعد في الحفاظ على العمالة المؤهلة ويقلل من رغبتهم في الهجرة.
وحذر ملو العين من نقص العمالة المؤهلة على القطاع السياحي الذي يشكل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي نحو 15 % ما سيسبب أزمة عند عودة التعافي إلى القطاع لذا يجب العمل بتشاركية حقيقية بين كافة الجهات للحفاظ على هذه الأيدي الماهرة التي تقدم خدماتها السياحية بأفضل الطرق.
وبين أهمية إستراتيجية تطوير المهارات عبر تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للعمالة المحلية مما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل وتقديم أفضل الخدمات السياحية على مستوى العالم، مشيرا إلى انها تشمل برامج تدريبية تركز على اللغات الاجنبية، ودورات تهتم بإدارة الضيافة، والتسويق السياحي.
ولفت ملو العين الانتباه إلى أهمية توفير فرص العمل في القطاع السياحي بهدف جذب الاستثمار وزيادته في القطاع السياحي لتوفير وظائف وفتح مجال لدخول أكبر فئة من الشباب في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال إنشاء مشاريع سياحية جديدة وتطوير البنية التحتية السياحية.
وركز ملو العين على أهمية تحفيز العمالة المحلية للانخراط في القطاع السياحي عبر تشجيع العمالة المحلية للبقاء في البلاد وضبط عمليات الهجرة مثل تقديم برامج الدعم المالي وتوفير بيئة عمل مريحة تراعي متطلباتهم وظروفهم حتى يقدموا أفضل ما لديهم من الخدمات والخبرات للقطاع.
وأكد أن توفير تلك الخطوات والإجراءات ستؤدي إلى التقليل من هجرة العمالة المؤهلة وتعزيز استدامة القطاع السياحي ليقدم أفضل الخدمات السياحية إلى السائح الوافد والمحلي.
وأكد الخبير السياحي محمود الخصاونة أن رأسمال القطاع السياحي هو العمالة المؤهلة الممثلة بمقدمي الخدمات المباشرة إلى السياح.
وقال الخصاونة "هذه الكوادر البشرية المدربة والمجهزة لتقديم أفضل الخدمات السياحية يجب الحفاظ عليها وهي ركيزة أساسية للحفاظ على (سمعة السياحة الأردنية) خصوصا التنافسية الموجودة في الوقت الحالي".
وأضاف "تم فتح أسواق سياحية جديدة في دول الجوار مما أدى إلى هجرة العمالة المؤهلة اليها وإحداث حالة من النقص في الأيدي الماهرة في المملكة وهذا سيؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات السياحية في مختلف القطاعات السياحية".
وقدم الخصاونة عدة إجراءات للحفاظ على هذه النخبة السياحية من خلال دعم القطاع السياحي في الفترات التي عانى فيها القطاع مثل أزمة كورونا الماضية وأزمة العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية والتي أدت إلى تراجع كبير في أعداد السياح وتكبيد القطاع خسائر مادية فادحة اثقلت كاهله منذ قرابة العام ودفعت ببعض من المنشآت للاستغناء عن عمالته وموظفيه.
وبين أهمية العمل على عقد اتفاقيات مباشرة مع الجهات المختصة لتعويض النقص في العمالة المؤهلة مثل مؤسسة التدريب المهني ودفع رواتب لهم لمدة عام إجراء يعزز هذا النقص.
وأشار الخصاونة أن الخطوات التي يجب العمل عليها هي تعزيز الاستثمارات السياحية وجذبها إلى المملكة من خلال تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي من الممكن أن تواجه فكرة الاستثمار داخل حدود المملكة.
ولفت الانتباه الى ضرورة عقد دورات مكثفة بما يخض القطاع بالإضافة الى دمج الخريجين من الكليات والجامعات من أصحاب الشهادات المتعلقة بالقطاع ليكونوا حاضرين لخدمة القطاع وسد النقص الموجود فيه.
ويبلغ أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 4.702 مليون سائح مقارنة بـ 5.058 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع مقداره يزيد على 356 ألف سائح أو بنسبة بلغت 7 %.
وبلغ الدخل السياحي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024 ما قيمته 4.957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.
ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة
6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5.8 % والعرب بنسبة 11.5 %، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9 % و39.1 % و20.1 % على التوالي.

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