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الذهب.. أضعف أداء أسبوعي في 5 أشهر

11/9/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - تراجعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر متأثرة بارتفاع الدولار، بينما يقيم المستثمرون تأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2684.03 دولار للأونصة وتراجع 1.8 % خلال الأسبوع. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب
0.4 % لتصل عند التسوية إلى 2694.80 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.6 % مسجلا مكاسب أسبوعية.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخميس الماضي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى نهج حذر تجاه اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وأثار فوز ترامب تساؤلات عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيمضي في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وبمعدل أقل في ضوء سياسة الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس المنتخب.
وقال جيروم باول رئيس المجلس إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير في "المدى القريب" على السياسة النقدية.
ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وقال هان تان كبير محللي السوق لدى إكسينيتي غروب "إذا استعادت الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام... فإن ذلك من شأنه أن يساعد في إبقاء أسعار الذهب في المعاملات الفورية فوق مستوى 2700 دولار".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.4 % إلى 31.22 دولار للأونصة.
وتراجع البلاتين2.9‭ ‬‬ % إلى 968.04 دولار. ونزل البلاديوم 3.5 % إلى 988.80 دولار. وتكبدت المعادن الثلاثة خسائر أسبوعية. - (وكالات)

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