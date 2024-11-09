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البيروقراطية تعقد بيئة الأعمال والاستثمار.. ما الحلول؟

11/9/2024 2:33:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- البيروقراطية.. هذا المصطلح القديم الذي أصبح ضربا من الماضي في كثير من بلدان العالم، ما يزال حاضرا في المشهد الأردني بقوة حينما يتعلق الأمر بالخدمات الحكومية، وكأن الزمن يعود إلى الوراء في كثير من مؤسسات الدولة، بحسب خبراء.
ويرى خبراء أن عقدة "البيروقراطية" ما تزال تسيطر على عمل المؤسسات الحكومية، وتشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني وتعيق تطور بيئة الأعمال والاستثمار المحلية.
ورغم أن بيئة الأعمال والاستثمار الأردنية بأمس الحاجة للتسهيل عبر جعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وسلاسة إلا أن العمل ضمن هذا الاطار ما يزال دون الطموح ولم يواكب التطور التكنولوجي والرقمي في تقديم الخدمات، وفق ما يؤكد مختصون لـ"الغد".
وبقصد الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها لتكون أكثر فعالية ومرونة، دعا المختصون إلى الإسراع في تنفيذ تطوير رؤية التحديث الإداري ورفع مستوى كفاءة القطاع العام، إضافة إلى ضرورة أتمتت الإجراءات والمعاملات الحكومية الإلكترونية بشكل شامل ومتكامل لتطوير البنية التحتية لبيئة الأعمال وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بإنشاء وتطوير المشاريع الاستثمارية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
ويضاف إلى ذلك أهمية تكثيف تدريب الكوادر البشرية لدمجهم مع التكنولوجيا في ممارسة أعمالهم، علاوة على وضع آلية تتيح لمتلقي الخدمة لتقييمها، إضافة إلى تطوير آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية ومنح صلاحيات أوسع للإدارات المتوسطة والصغرى، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تخدم رجال الإعمال في إنجاز المشاريع الاستثمارية ولفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم مما يساعد في تحسين جودة الخدمات.
يشار إلى أن رؤيتي التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام أدرجتا الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر للمواطنين ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع، ضمن مبادراتها التي تسعى إلى تحقيقها، إذ بدأت في تنفيذ هذه المبادرات من خلال إطلاقها مؤخرا بعض مراكز الخدمات الحكومية في أكثر من محافظة.
وأكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ"الغد"، ان توافق الخدمات الحكومية مع متطلبات بيئة الأعمال المحلية أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني، إلا أن هذا التوافق محليا ما يزال محدودا ولم يلب تطلعات القطاع الخاص.
ولفت حجازي إلى أن الأهمية الاقتصادية لجودة الخدمات الحكومية، تكمن بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة من خلال رقمنة الخدمات والتحول نحو الخدمات الإلكترونية للارتقاء في مرتبة الأردن على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية الأخرى التابعة له وبما يصب في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، ومما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين في إنجاز المعاملات الحكومية وتسهيل عملية ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ويرى حجازي أن تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة لكافة القطاعات لتكون أكثر فعالية ومرونة، تتطلب من الحكومة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وتسهيل إنجاز المعاملات دون تأخير، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين وأصحاب المشاريع بتسريع عملية الحصول على التراخيص والتصاريح خاصة للشركات الناشئة.
ويضاف إلى ذلك أتمتة الإجراءات والمعاملات الحكومية الإلكترونية بشكل شامل ومتكامل لتطوير البنية التحتية لبيئة الأعمال وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بإنشاء وتطوير المشاريع الاستثمارية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية الأساسية، من وسائل النقل والاتصالات والطاقة، لضمان توفير خدمات فعالة تجذب المستثمرين وترفد بيئة الأعمال إلى العالمية وذلك بتحسين مؤشر تنافسية بيئة الأعمال.
وأشار حجازي إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تخدم رجال الأعمال في إنجاز المشاريع الاستثمارية ولفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم مما يساعد في تحسين جودة الخدمات، وفتح حوارات متواصلة بين القطاعين العام والخاص للاطلاع على أبرز وأهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الإجراءات الحكومية تحقيقا لخطة التطوير الإداري للقطاع العام.
بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية إياد ابو حلتم، أن جودة الخدمات الحكومية ما تزال دون الطموح ولم تواكب بعد التطور التكنولوجي والرقمي في تقديم الخدمات رغم التوجه المبكر محليا لمشروع الحكومة الرقمية.
وأوضح أبو حلتم لـ"الغد"، أن عددا كبيرا من الخدمات والمعاملات الحكومية ما تزال تتم وفق الطريقة التقليدية المعتمدة بشكل كامل على تدخل العنصر البشري، حيث يصطدم أحيانا المراجعون من المستثمرين أو ممثلي الشركات أو المواطنين بطول مدة إنجاز المعاملات، وارتباط إنجازها احيانا بوجود شخص معني، أو أكثر من مرجعية، عدا عن وجود هامش كبير للأخطاء في إصدار وثيقة أخرى غير المطلوبة، مما يؤثر سلبا على أعمال الناس.
ولفت أبو حلتم إلى أنه حتى فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والرقمية هناك بعض المشكلات في الربط الإلكتروني، فضلا عن الحاجة أحيانا إلى تنسيق بشري مسبق قبل الحصول على الأوذنات والرخص الإلكترونية.
وأكد أبو حلتم أن هناك معيقات واضحة وملموسة بشكل مستمر تؤثر على بيئة الاستثمار وسهولة بدء الأعمال، حيث انه رغم التصريحات الدائمة عن وجود منصة للخدمات الاستثمارية الشاملة، إلا أن ذلك على أرض الواقع لا يبدو قائما، حيث تحتاج بعض المعاملات مراحل متعددة ومراجعة أكثر من جهة وتستمر لعدة أيام طويلة وأحيانا لأسابيع وأكثر من ذلك.
وبهدف الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، طالب أبو حلتم بضرورة الإسراع في عملية التحول الرقمي الشامل، إضافة إلى وضع آلية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، تكون متطابقة في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، إلى جانب وضع سقف زمني في ما يتعلق بالمدة التي يستغرقها إنجاز المعاملة الإلكترونية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تكثيف تدريب الكوادر البشرية على الإندماج مع التكنولوجيا في ممارسة أعمالهم، علاوة وضع آلية تتيح لمتلقي الخدمة تقييمها عدا عن تطوير آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية ومنح صلاحيات أوسع للإدارات المتوسطة والصغرى.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت " ما تزال البيروقراطية المعقدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمعيقة لتطوير بيئة الأعمال وكذلك الاستثمار محليا"
وأضاف " ان عملية التحول الإلكتروني وأتمتت الخدمات الحكومية محليا تسير في وتيرة بطيئة للغاية، وتعكس إخفاق الحكومات المتعاقبة في تنفيذ خططها المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتوسع في الرقمنة والتي أطلقت منذ سنوات طويلة ".
وبين الساكت أن مشكلة تأخير المعاملات وإصدار الأذونات والرخص المختلفة، والازدحام في المكاتب الحكومية، ما تزال قائمة إلى اليوم، رغم إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية إلا أنها لم تغط كافة الخدمات الحكومية عدا عن الانقطاع المتكرر للنظام الإلكتروني، إلى جانب تعدد المرجعيات المعنية باتخاذ القرار وتصديق المعاملات، موضحا ان كل ما سبق يضر بالناس وبيئة الأعمال والمستمثرين.
وأكد الساكت، أن تعزيز بيئة الأعمال وواقع الاستثمار محليا يحتاج إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال الإسراع في تتنفيذ تطوير رؤية التحديث الإداري ورفع مستوى كفاءة القطاع العام، إلى جانب التوسع في ائتمتة الخدمات الحكومية في كافة الدوائر الحكومية والرسمية.

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