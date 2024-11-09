الحكومة: دراسة حول حقل الريشة ستُعلن تفاصيلها خلال أسبوعين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن دراسة حول عمليات التنقيب في حقل الريشة سيتم الإعلان عن نتائجها بالتفاصيل والأرقام في غضون أسبوعين.
وبين الوزير الخرابشة في تصريح صحفي اليوم أن الحكومة استعانت بشركة "شلمبرجير العالمية" لدراسة حقل غاز الريشة اعتمادًا على معلومات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد الذي قامت به شركة "برتش بتروليوم".
ولفت إلى أن الدراسة تشارف على الانتهاء وتتضمن تقديرات تأشيرية حول احتياطات الغاز ضمن تصنيفات (عليا ودنيا ومتوسطة)، مشيرًا إلى أنه في العادة يتم استخدام (التقدير المتوسط) كأفضل تقدير.
وبين الخرابشة أن أية معلومات تتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف والكميات والاستخراج معقدة وتخضع لكلف وتتطلب شروحات مستفيضة وتريثًا قبل إصدار الأحكام والنتائج، موضحًا أنه سيتم إشراك المواطنين بالمعلومات المتوفرة حال انتهاء الدراسة بصيغتها النهائية خلال أسبوعين. --(بترا )
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