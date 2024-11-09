الحكومة: دراسة حول حقل الريشة ستُعلن تفاصيلها خلال أسبوعين

قال الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن دراسة حول عمليات التنقيب في حقل الريشة سيتم الإعلان عن نتائجها بالتفاصيل والأرقام في غضون أسبوعين.



وبين الوزير الخرابشة في اليوم أن الحكومة استعانت بشركة "شلمبرجير العالمية" لدراسة حقل غاز الريشة اعتمادًا على معلومات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد الذي قامت به شركة "برتش بتروليوم".

ولفت إلى أن الدراسة تشارف على الانتهاء وتتضمن تقديرات تأشيرية حول احتياطات الغاز ضمن تصنيفات (عليا ودنيا ومتوسطة)، مشيرًا إلى أنه في العادة يتم استخدام (التقدير المتوسط) كأفضل تقدير.

وبين الخرابشة أن أية معلومات تتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف والكميات والاستخراج معقدة وتخضع لكلف وتتطلب شروحات مستفيضة وتريثًا قبل إصدار الأحكام والنتائج، موضحًا أنه سيتم إشراك المواطنين بالمعلومات المتوفرة حال انتهاء الدراسة بصيغتها النهائية خلال أسبوعين. --(بترا )