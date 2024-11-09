منتخب الطائرة يفرط بالفوز على الكويت في مباراة مارثونية بالبطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
فرط المنتخب الوطني بالفوز في المباراة الماراثونية أمام الكويت، ليخسر 2-3 الجمعة، في صالة عيسى بن راشد آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن أدوار تحديد المراكز من 5 إلى 8، في البطولة العربية للكرة الطائرة.
واستمرت المباراة قرابة ساعتين و45 دقيقة، ونجح المنتخب الوطني بتعديل النتيجة 2-2 بعد التأخر 0-2، وتقدم بالشوط الفاصل الأطول على صعيد بطولات الكرة الطائرة حتى العالمية، وفرط بحسمه في 12 مرة احتاج فيها لنقطة الحسم، وخسر 2-3، بواقع 22-25، 21-25، 25-21، 25-18، 26-28.
ويلعب المنتخب الوطني صباح اليوم، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، أمام الخاسر من مباراة السعودية والعراق التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماصية.
وتذبذب أداء المنتخب الوطني في الشوط الأول بين الصعود والهبوط، ورغم البداية المتكافئة بفضل مهارة ياسر عثمان في تنويع الحلول بين الضاربين محمود النقيب، راشد العلوان، إياد ماضي، مهند جروان، محمود عبد العزيز، واجتهاد الليبرو أيهم خنفر، إلا أن المنتخب الكويني سرعان ما عاد إلى الهجوم الساحق، بتميز مالك العنزي وراشد عنبر وسعود صلاح ومحمد سالم وعبد الرحمن وفهد يعقوب، وحقق التعادل 7-7، وتقدم بالنقاط إلى 20-16، ولكن العلوان والنقيب وجروان تألقوا وفرضوا التعادل 21-21، قبل أن يحسم الكويت الشوط 25-22.
وبالسيناريو ذاته مضت أحداث الشوط الثاني، وطرح المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسن الحصري الأوراق البديلة، مثل خالد أبو مشرف، فهد نعمان، محمد جمال وعبدالعظيم إدغيش، وتقدم الكويت مستفيدا من قوة تشييد حوائط الصد والهجوم الساحق من الاطراف ليتقدم 11-7، ثم انتفض أداء المنتخب الوطني الذي قلص الفارق 16-18، إلا أن الكويت أنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-21.
وقدم المنتخب الوطني أداء قويا ومتناسقا في الشوط الثالث، وبرع العلوان والنقيب وجروان، في إصابة الملعب الكويتي، ليكسب النقاط ويتقدم 7-3 و8-5، الا أن المنتخب الكويتي نهض واستفاد من تسرع لاعبي المنتخب الوطني، ففرض التعادل 8-8 و12-12، ومضت الاحداث مثيرة نقطة بنقطة، وتقدم المنتخب الوطني 20-17، وأنهى الشوط 25-21.
وجاء الشوط الرابع مكررا عن سابقه، وظهرت قوة المنتخب الوطني في الهجوم والدفاع والاستقبال، وبرزت أيادي محمود النقيب وجروان ومحمود عبد العزيز، وبراعة ياسر عثمان في تمويه حوائط صد الكويت، ليتقدم منذ البداية، 8-6، و13-9، و16-12، و20-12، ورغم محاولات العودة الكويتية، الا أن براعة النقيب أنهت الشوط الرابع لصالح المنتخب الوطني 25-18.
وتميز المنتخب الوطني بضبط حوائط الصد، والذي منحه التقدم 4-1 في الشوط الفاصل، مع تميز لافت لمحمود النقيب بالضرب الساحق وشرخ حوائط الصد، ليواصل المنتخب الوطني تقدمه 8-3، ورتب الكويتي أوراقه وقلص النتيجة 6-8، وعدل النتيجة 8-8 لتشتعل الأحداث ويتقدم المنتخب الوطني 12-9، وعادل المنتخب الكويتي النتيجة في أكثر من مناسبة، قبل أن يحسم واحدا من أطول الأشواط الفاصلة على صعيد منافسات الكرة الطائرة بنتيجة 28-26.
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