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منتخب الطائرة يفرط بالفوز على الكويت في مباراة مارثونية بالبطولة العربية

11/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






فرط المنتخب الوطني بالفوز في المباراة الماراثونية أمام الكويت، ليخسر 2-3 الجمعة، في صالة عيسى بن راشد آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن أدوار تحديد المراكز من 5 إلى 8، في البطولة العربية للكرة الطائرة.
واستمرت المباراة قرابة ساعتين و45 دقيقة، ونجح المنتخب الوطني بتعديل النتيجة 2-2 بعد التأخر 0-2، وتقدم بالشوط الفاصل الأطول على صعيد بطولات الكرة الطائرة حتى العالمية، وفرط بحسمه في 12 مرة احتاج فيها لنقطة الحسم، وخسر 2-3، بواقع 22-25، 21-25، 25-21، 25-18، 26-28.

ويلعب المنتخب الوطني صباح اليوم، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، أمام الخاسر من مباراة السعودية والعراق التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماصية.

وتذبذب أداء المنتخب الوطني في الشوط الأول بين الصعود والهبوط، ورغم البداية المتكافئة بفضل مهارة ياسر عثمان في تنويع الحلول بين الضاربين محمود النقيب، راشد العلوان، إياد ماضي، مهند جروان، محمود عبد العزيز، واجتهاد الليبرو أيهم خنفر، إلا أن المنتخب الكويني سرعان ما عاد إلى الهجوم الساحق، بتميز مالك العنزي وراشد عنبر وسعود صلاح ومحمد سالم وعبد الرحمن وفهد يعقوب، وحقق التعادل 7-7، وتقدم بالنقاط إلى 20-16، ولكن العلوان والنقيب وجروان تألقوا وفرضوا التعادل 21-21، قبل أن يحسم الكويت الشوط 25-22.

وبالسيناريو ذاته مضت أحداث الشوط الثاني، وطرح المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسن الحصري الأوراق البديلة، مثل خالد أبو مشرف، فهد نعمان، محمد جمال وعبدالعظيم إدغيش، وتقدم الكويت مستفيدا من قوة تشييد حوائط الصد والهجوم الساحق من الاطراف ليتقدم 11-7، ثم انتفض أداء المنتخب الوطني الذي قلص الفارق 16-18، إلا أن الكويت أنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-21.

وقدم المنتخب الوطني أداء قويا ومتناسقا في الشوط الثالث، وبرع العلوان والنقيب وجروان، في إصابة الملعب الكويتي، ليكسب النقاط ويتقدم 7-3 و8-5، الا أن المنتخب الكويتي نهض واستفاد من تسرع لاعبي المنتخب الوطني، ففرض التعادل 8-8 و12-12، ومضت الاحداث مثيرة نقطة بنقطة، وتقدم المنتخب الوطني 20-17، وأنهى الشوط 25-21.

وجاء الشوط الرابع مكررا عن سابقه، وظهرت قوة المنتخب الوطني في الهجوم والدفاع والاستقبال، وبرزت أيادي محمود النقيب وجروان ومحمود عبد العزيز، وبراعة ياسر عثمان في تمويه حوائط صد الكويت، ليتقدم منذ البداية، 8-6، و13-9، و16-12، و20-12، ورغم محاولات العودة الكويتية، الا أن براعة النقيب أنهت الشوط الرابع لصالح المنتخب الوطني 25-18.

وتميز المنتخب الوطني بضبط حوائط الصد، والذي منحه التقدم 4-1 في الشوط الفاصل، مع تميز لافت لمحمود النقيب بالضرب الساحق وشرخ حوائط الصد، ليواصل المنتخب الوطني تقدمه 8-3، ورتب الكويتي أوراقه وقلص النتيجة 6-8، وعدل النتيجة 8-8 لتشتعل الأحداث ويتقدم المنتخب الوطني 12-9، وعادل المنتخب الكويتي النتيجة في أكثر من مناسبة، قبل أن يحسم واحدا من أطول الأشواط الفاصلة على صعيد منافسات الكرة الطائرة بنتيجة 28-26.

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