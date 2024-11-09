قطر : التقارير المتعلقة بمكتب حماس بالدوحة غير دقيقة

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN / قالت وزارة الخارجية القطرية ان التقارير المتعلقة بطلب المسؤولين القطريين اغلاق مكتب حماس في الدوحة غير دقيقة.

واكدت الخارجية القطرية في بيان لها ان مكتب حركة حماس موجود ليكون قناة اتصال بين الأطراف.

وكان مصدر دبلوماسي، قد قال في وقت سابق من اليوم السبت، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".لكن قياديا في حماس قال لفرانس برس إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "ليس لدينا أي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر".

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولاً.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "بعد رفض حماس للمقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من الممكن الترحيب بقادتها في عواصم أي شريك للولايات المتحدة. أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض حماس قبل أسابيع لمقترح آخر للإفراج عن الرهائن".

وبحسب المسؤول الأمريكي، فقد قدمت قطر هذا الطلب إلى قادة حماس قبل نحو عشرة أيام. وكانت الولايات المتحدة على اتصال بقطر بشأن موعد إغلاق المكتب السياسي للحركة، وأبلغت قطر أن الوقت قد حان الآن.

ونفى ثلاثة مسؤولين في حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد..



