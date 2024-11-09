سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى العيد الوطني

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى العيد الوطني
التاريخ
11/9/2024 9:10:16 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك
مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور هون مانيت رئيس وزراء مملكة كمبوديا.
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