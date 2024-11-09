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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى العيد الوطني

11/9/2024 9:10:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور هون مانيت رئيس وزراء مملكة كمبوديا.

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