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الأمير ويليام: 2024 العام الأصعب في حياتي

11/9/2024 7:14:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعترف الأمير ويليام بأن عام 2024 كان "الأصعب" في حياته، بسبب التحديات العائلية التي واجهها.

وتمثلت تلك التحديات في تشخيص إصابة زوجته كيت ميدلتون ووالده الملك تشارلز بالسرطان، وتأثير العلاج على توزيع المهام الملكية.

ووصف الأمير هذه السنة بأنها "مروعة"، مشيراً إلى الصعوبة الكبيرة التي واجهها في محاولة الحفاظ على كل شيء في مساره الصحيح.

وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة "غارديان"، أعرب ولي العهد البريطاني عن فخره بوالده وزوجته لشجاعتهما في مواجهة هذه الظروف، قائلاً: "أنا فخور بزوجتي ووالدي لقوتهما وصلابتهما، رغم أن الوضع كان مؤلماً وصعباً على المستوى العائلي".

وعن مهامه الملكية، قال الأمير ويليام إنه لا يعتبر مسؤولياته عبئاً إضافياً، بل يجد متعة في استخدام منصته لدعم القضايا البيئية من خلال مبادرة Earthshot، مؤكداً على أهمية القيام بأعمال خيرية ومساعدة الناس.

وأشار الكاتب الملكي روبرت هاردمان إلى أن هذا الاعتراف من الأمير ويليام يُظهر أن العائلة المالكة قد "أعادت ضبط صورتها العامة"، مستشهداً بمشاركة أفراد العائلة في الأفلام الوثائقية الأخيرة، بما في ذلك الأمير ويليام وزوجته كيت والملك والملكة كاميلا.

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