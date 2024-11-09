الأمير ويليام: 2024 العام الأصعب في حياتي

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- Khaberni) خبرني - اعترف الأمير ويليام بأن عام 2024 كان "الأصعب" في حياته، بسبب التحديات العائلية التي واجهها.
وتمثلت تلك التحديات في تشخيص إصابة زوجته كيت ميدلتون ووالده الملك تشارلز بالسرطان، وتأثير العلاج على توزيع المهام الملكية.
ووصف الأمير هذه السنة بأنها "مروعة"، مشيراً إلى الصعوبة الكبيرة التي واجهها في محاولة الحفاظ على كل شيء في مساره الصحيح.
وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة "غارديان"، أعرب ولي العهد البريطاني عن فخره بوالده وزوجته لشجاعتهما في مواجهة هذه الظروف، قائلاً: "أنا فخور بزوجتي ووالدي لقوتهما وصلابتهما، رغم أن الوضع كان مؤلماً وصعباً على المستوى العائلي".
وعن مهامه الملكية، قال الأمير ويليام إنه لا يعتبر مسؤولياته عبئاً إضافياً، بل يجد متعة في استخدام منصته لدعم القضايا البيئية من خلال مبادرة Earthshot، مؤكداً على أهمية القيام بأعمال خيرية ومساعدة الناس.
وأشار الكاتب الملكي روبرت هاردمان إلى أن هذا الاعتراف من الأمير ويليام يُظهر أن العائلة المالكة قد "أعادت ضبط صورتها العامة"، مستشهداً بمشاركة أفراد العائلة في الأفلام الوثائقية الأخيرة، بما في ذلك الأمير ويليام وزوجته كيت والملك والملكة كاميلا.
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