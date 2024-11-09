إيران تنفي ادعاء قيامها بدور في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين

MENAFN - Palestine News ) طهران/PNN-صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وقال بقائي“إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) السبت.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي، والتي رفضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها، قائلا:“إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأكد بقائي في الوقت نفسه:“أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني”.

كانت وزارة العدل الأمريكية، قد كشفت الجمعة، عن اتهامات جنائية في مؤامرة إيرانية جرى إحباطها لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأفاد اتهام جنائي تم رفعه أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بأن مسؤولا لم يتم الكشف عن هويته في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر/ أيلول الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.