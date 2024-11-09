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مسيرة حاشدة في بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

11/9/2024 7:12:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN- نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، في مدينة بريمن الألمانية،
مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان وجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في المسيرة،
عضو البرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الرئيس الفخري للجمعية الالمانية الفلسطينية ديتلف غريشي.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، المنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهتفوا بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، مطالبين بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، المفوض العام للتجمع الفلسطيني وأمين سره سامر بلال اصلان،
إن كل الأطراف الدولية ملزمة الآن بما فيها الإدارة الأميركية الجديدة العمل الحثيث والفوري لوقف الحرب في غزة، والعمل على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة أنحاء قطاع غزة دون قيود وعراقيل.

MENAFN09112024000205011050ID1108867997

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