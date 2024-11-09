صحف عالمية: سياسة نتنياهو تنذر بحرب طويلة في غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- ركزت صحف ومواقع عالمية على تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وكتبت عن معاناة الغزيين في شمال غزة وعن توسيع الاحتلال أهدافه داخل لبنان.

وسلط تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على معاناة سكان شمال غزة مع توقف خدمات الإسعاف والطوارئ بسبب القصف الإسرائيلي.

وجاء في التقرير أن سيارات الإسعاف وأفراد طواقمها ظلوا محل استهداف القوات الإسرائيلية، مما تسبب في وقف نشاطهم بالشمال، لذا يضطر السكان إلى نبش الأنقاض بعد كل غارة إسرائيلية للبحث عن ناجين بما يتوافر لديهم من وسائل.

وركز تقرير في "وول ستريت جورنال" على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

ونبه التقرير إلى أن تأثير التشريع الإسرائيلي سيظهر بسرعة، لأن معظم الجهات الإنسانية الفاعلة في غزة تعتمد على البنية التحتية للأونروا، و"عليه فإن الاستجابة الإنسانية الدولية معرضة للانهيار".

وأضاف أنه حتى في الضفة الغربية سيكون من الصعب على السلطات المحلية التخلي عن الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وكانت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أعلنت في بيان أنها أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين إسرائيل والأونروا.

من جهتها، ركزت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية على "إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لترحيل عائلات منفذي العمليات الهجومية من الفلسطينيين إلى غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة أثارت استنكار المدافعين عن حقوق الإنسان حتى داخل إسرائيل، وذكرت أن المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل انتقد ما سماه القمع التشريعي لحقوق الفلسطينيين بذريعة الحرب على الإرهاب.

وفي موضوع لبنان، كتبت مجلة "إيكونوميست" أن أهداف الحرب الإسرائيلية“تتوسع، فمع السعي إلى تدمير قدرات "حزب الله" العسكرية تتزايد المخاوف داخل لبنان من أن إسرائيل تريد إحداث تغيير سياسي".

ووفق المجلة،“لم تعد الهجمات الإسرائيلية مقتصرة على المناطق المحسوبة على "حزب الله"، مما يعزز المخاوف من أن إسرائيل ربما تأمل في تأجيج الانقسامات الطائفية من أجل بلوغ هدفها".

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "هآرتس" مقالا عن تداعيات إقالة وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وذكرت أن "إسرائيل موعودة بحرب طويلة في غزة ولبنان بسبب سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ويرى المقال أن "إسرائيل ما زالت تتلقى الضربات رغم الإنجازات التي حققها الجيش، فلا سكان الشمال عادوا ولا الأسرى، في حين يزداد العبء على الجيش النظامي وقوات الاحتياط ويتصاعد الغضب الشعبي".