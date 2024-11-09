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إصابة شاب برصاص الاحتلال في تياسير شرق طوباس

11/9/2024 7:12:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN- أصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تياسير شرق طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شظية رصاص حي بالرأس طفيفة خلال مواجهات في تياسير.

وكانت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في تياسير خلال انسحابه من مدينة طوباس باتجاه حاجز تياسير العسكري، عقب اقتحام المدينة ومحاصرة منزل فيها.

كما كانت قوات الاحتلال في وقت سابق من صباح اليوم قد اقتحمت بلدة عقابا شمال طوباس وأعدمت الشاب أدهم زايد عزت المصري (25 عاما)، بعد محاصرة منزل ذويه، واحتجزت جثمانه، كما أصيب مواطنان خلال اقتحام البلدة أحدهما بالرصاص الحي في الصدر ووصفت إصابته بالخطرة، وآخر جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من البلدة هم: أمير زايد المصري وهو شقيق الشهيد أدهم، ومشرف وليد أبو عرة، وأمين حاتم أبو عرة.

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