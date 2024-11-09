إصابة شاب برصاص الاحتلال في تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN- أصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تياسير شرق طوباس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شظية رصاص حي بالرأس طفيفة خلال مواجهات في تياسير.
وكانت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في تياسير خلال انسحابه من مدينة طوباس باتجاه حاجز تياسير العسكري، عقب اقتحام المدينة ومحاصرة منزل فيها.
كما كانت قوات الاحتلال في وقت سابق من صباح اليوم قد اقتحمت بلدة عقابا شمال طوباس وأعدمت الشاب أدهم زايد عزت المصري (25 عاما)، بعد محاصرة منزل ذويه، واحتجزت جثمانه، كما أصيب مواطنان خلال اقتحام البلدة أحدهما بالرصاص الحي في الصدر ووصفت إصابته بالخطرة، وآخر جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من البلدة هم: أمير زايد المصري وهو شقيق الشهيد أدهم، ومشرف وليد أبو عرة، وأمين حاتم أبو عرة.
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