لإنقاص الوزن.. مكون سحري من خزانة مطبخك

MENAFN - Khaberni) خبرني - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن كل تغيير صغير يمكن أن يحدث فرقاً، بما يشمل كيفية تتبيل الطعام.

وتشير الأبحاث إلى أن التوابل الشائعة التي ربما تكون موجودة بالفعل في أي منزل يمكن أن تساعد في دعم جهود إنقاص الوزن، ووفقًا لما نشره موقع Eating Well، يمكن أن يؤدي تغيير روتين النكهات إلى تعزيز التمثيل الغذائي، وتعزيز الحفاظ على الوزن الصحي والمزيد.

إن أفضل التوابل لفقدان الوزن هو الفلفل الحار، أو ما يُعرف أيضًا بالفاكهة المجففة والمطحونة لنبات الفلفل الحار. يحتوي الفلفل الحار على مركب نشط يسمى الكابسيسين، والذي تمت دراسته لارتباطه بفقدان الوزن والتمثيل الغذائي.

وتقول دكتورة توبي أميدور، خبيرة تغذية حائزة على جوائز ومؤلفة كتاب Health Shots الأكثر مبيعًا بحسب قوائم "وول ستريت جورنال": "تكشف بعض الأبحاث عن وجود صلة بين الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار وزيادة إنتاج الجسم للحرارة، والذي يمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي قليلاً لفترة قصيرة ويساعد في دعم فقدان الوزن".

كما تقول دكتورة إيرين بالينسكي-ويد، اختصاصية تغذية ومؤلفة كتاب "2 Day Diabetes Diet" وكتاب "The Blood Sugar Fix"، إن "الفلفل الحار يمكن أن يساعد في تقليل الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما قد يعزز العجز في السعرات الحرارية لفقدان الوزن المحتمل".

كما كشفت نتائج دراسة تحليلية، شملت 15 تجربة عشوائية محكومة باستخدام مكملات الفلفل الحار في البشر، أن مكملات الكابسيسين أدت إلى انخفاض كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI ووزن الجسم ومحيط الخصر.

ولكن أبدت كل من اختصاصيي التغذية أميدور وبالينسكي-ويد ملاحظة مفادها أن تأثير الفلفل الحار على فقدان الوزن متواضع، في أفضل الأحوال، بخاصة أن أغلب الدراسات تستخدم مكملات بجرعات عالية، وليس الكمية المستخدمة في أغلب الوصفات.

تقول بالينسكي-ويد: "إذا كان [الشخص] يخطط لإدراج الفلفل الحار كمكمل غذائي، فيجب أن يستشير طبيبه المعالج أولاً"، شارحة أنه "بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن تسبب مكملات الفلفل الحار مشاكل في الجهاز الهضمي، أو تهيج حالات مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي أو قد تتفاعل مع بعض الأدوية".

الدمج في النظام الغذائي

وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن التوابل المطحونة تدوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الخزانة، لذا يمكن تخزين الفلفل الحار لاستخدامه في الطهي. وتقول أميدور: "يتمتع الفلفل الحار بنكهة قوية، لذا فإن القليل منه فقط مطلوب لإضافته للأطباق اللذيذة". فيما ترجح بالينسكي-ويد إضافة لمسة إلى الحساء واليخنات والمخللات والخضروات المشوية والأطباق المقلية. يمكن أيضًا رش القليل منه على الأطباق النيئة، مثل السلطات.

وتوصي أميدور أيضًا باستخدام الفلفل الحار لموازنة الحلاوة في بعض الأطباق؛ فهو يتناسب بشكل جيد مع الشوكولاتة الداكنة.

نصائح لفقدان الوزن الصحي

يمكن أن تكون إضافة الفلفل الحار إلى الطعام أو تناول مكملات الكابسيسين خطوة صغيرة نحو تحقيق الأهداف الصحية، لكن هذه العادة وحدها لن تؤدي إلى فقدان الوزن. وكما تقول أميدور فإن هناك بعض النصائح الأخرى لفقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة:

. تناول وجبات متوازنة: تقول أميدور: "إذا كان [الشخصٍ] يبحث عن الشعور بالشبع لفترة أطول، فيجب أن يتأكد من أن وجباته الرئيسية والخفيفة تحتوي على دهون صحية وبروتين و/أو ألياف - تساعد هذه العناصر الغذائية الثلاثة على إبقاء [الشخص] راضيًا".

. تناول المزيد من البروتين: توصي بالينسكي وايد باستهداف تناول حوالي 20% إلى 30% من إجمالي السعرات الحرارية من البروتين، شارحة أن "البروتين يساعد على زيادة الشعور بالشبع في الوجبات، مما يمكن أن يكون مفيدًا في مساعدة [الشخص] على البقاء على المسار الصحيح مع خطة وجبات يتم التحكم في سعراتها الحرارية".

. تناول الكثير من الألياف: تساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، مما يمكن أن يساعد على تناول الطعام بوعي أكبر في الوجبات والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

. إعطاء الأولوية للنوم: تقول بالينسكي وايد: "إن ليلة واحدة فقط من قلة النوم يمكن أن تزيد من الشهية وتحفز الرغبة الشديدة في تناول الطعام مع استنزاف الطاقة وجعل النشاط البدني أمرًا صعبًا". إن التركيز على جودة النوم وكميته يعطي شعورا بحال أفضل ويدعم الأهداف الصحية.