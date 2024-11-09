سيارة عراقية... من يشتريها تموت زوجته

MENAFN - Khaberni) خبرني - أمر الادعاء العام في أربيل بإقليم كردستان العراقي، بالقاء القبض على صاحب للسيارات على خلفية الترويج لـ"وانيت" من يشتريها تموت زوجته.

وذلك بعد ان جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع لصاحب معرض السيارات، يدعي أن الـ"وانيت" بيعت 22 مرة، وان المفارقة تكمن في أن كل من اشتراها توفيت زوجته، ولهذا ارتفع سعرها إلى حد كبير. وأن أصحاب المعرض يؤجرونها لهذا الغرض.

ولهذا امرت النيابة العامة بالقاء القبض على صاحب المعرض كونه شكل نوعا من الإساءة بحق النساء، وكذلك احتجاز السيارة التي يروج لها.