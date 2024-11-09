سيارة عراقية... من يشتريها تموت زوجته

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أمر الادعاء العام في أربيل بإقليم كردستان العراقي، بالقاء القبض على صاحب معرض
للسيارات على خلفية الترويج لـ"وانيت" من يشتريها تموت زوجته.
وذلك بعد ان جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب معرض السيارات، يدعي أن الـ"وانيت" بيعت 22 مرة، وان المفارقة تكمن في أن كل من اشتراها توفيت زوجته، ولهذا ارتفع سعرها إلى حد كبير. وأن أصحاب المعرض يؤجرونها لهذا الغرض.
ولهذا امرت النيابة العامة بالقاء القبض على صاحب المعرض كونه شكل نوعا من الإساءة بحق النساء، وكذلك احتجاز السيارة التي يروج لها.
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