خبر سار للمصريين في الخارج.. (أدخلوا سياراتكم القديمة)

MENAFN - Khaberni) خبرني - في قرار جديد يسهل بعض الاشكالات على المصريين بالخارج والداخل، قررت الحكومة المصرية تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالداخل والمغتربين بالخارج.

فقد أصدرت مصلحة الجمارك قرارا حمل رقم 42 لسنة 2024، ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.

أهداف القرار

وقال الدكتور أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات لـ"العربية.نت" إن القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج.

كما أضاف أن القرار يستوجب فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيا وبيئيا، والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها. وأوضح أن القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر.

شروط وأحكام

كذلك أشار إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أوعوادم قاتلة منها، حفاظا على صحة وأموال المستهلكين المصريين.

يذكر أنه قبل عامين أقرت السلطات المصرية، حزمة من الخدمات والتيسيرات للمصريين في الخارج على رأسها اعقاء سياراتهم من الجمارك.

لكنها اشترطت أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها. وأقرت السلطات حق كل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم.