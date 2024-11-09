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سفير الكويت: زيارة رئيس دولة الإمارات للكويت تتوج نموذجا فريدا من التنسيق الدائم بين البلدين

11/9/2024 4:45:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 9 - 11 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت في أبوظبي جمال الغنيم أن الزيارة المقرر أن يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله إلى دولة الكويت للقاء أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم غد الأحد تأتي تتويجا لنموذج فريد ومتميز من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين.
وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله يحل ضيفا كبيرا على الكويت قيادة وحكومة وشعبا وبين أهله وإخوانه في زيارة دولة تاريخية بكل المقاييس تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة والوثيقة وتترجم طبيعة ومتانة العلاقة بين الأسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار.
وشدد على أهمية المباحثات التي ستتناولها القمة بين صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله لاسيما وأن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة وتحديات كبيرة أبرزها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والتي تستوجب التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين الشقيقين.
كما لفت إلى أن لقاء القمة من شأنه أيضا الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب لاسيما في ظل تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري وفتح مجالات أوسع للتعاون الثنائي ضمن منظومة العمل الخليجي والعربي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤى البلدين نحو مستقبل أفضل لشعبي البلدين الشقيقين وشعوب المنطقة.
وقال السفير الغنيم "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستذكر المسيرة الزاخرة للعلاقات الأخوية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة طوال عقود طويلة والقائمة على الوحدة المصير والتعاون الثنائي المتعدد المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتعليمية والتربوية والثقافية وغيرها".
ومن المقرر أن يصل إلى البلاد يوم غد الأحد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة دولة يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)

س خ م / ط م ا



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