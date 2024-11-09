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قنصل عام الكويت بدبي: زيارة رئيس دولة الإمارات إلى الكويت تنطوي على أهمية خاصة

11/9/2024 4:45:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 9 - 11 (كونا) -- أكد القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي أن الزيارة المقرر أن يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله إلى دولة الكويت يوم غد الأحد تنطوي على أهمية خاصة في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات إقليمية.
وأعرب الذايدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بالغ سروره وترحيبه بضيف البلاد الكبير الذي يصل إلى البلاد يوم غد الأحد في زيارة دولة قائلا "إننا على ثقة بأن هذه الزيارة ستعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين فقد اثبت الاحداث التاريخية عمق الروابط التي تجمع البلدين في أوقات الشدة والرخاء".
وأفاد بأن هذه الزيارة تجسد التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة "ونحن نتطلع إلى نتائج مثمرة لهذه الزيارة وسنعمل معا من أجل مستقبل مزدهر لشعوبنا".
وقال إن الكويت والإمارات أثبتتا على مر السنين تفانيهما في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم وترجمة مبادئ وميثاق الأمم المتحدة في السلم والأمن الدوليين ومن المؤكد أيضا أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك.
وأكد أن الزيارة تتوج مسيرة زاخرة من العلاقات الأخوية الممتدة والعميقة بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
ونوه الذايدي بعمق العلاقات الثنائية والتوافق في الكثير من القواسم التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في كثير من المجالات والبرامج مؤكدا أن العلاقات التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين تتميز بمتانتها وأصالتها التاريخية.
ووصف العلاقات الكويتية - الإماراتية بأنها نموذج يحتذى به في إطار منظومة التعاون الخليجي والعربي المشترك "إذ تجمعنا رؤى مستقبلية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين" وهنا تبرز أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الطاقة والسياحة.
ومن المقرر أن يصل إلى البلاد يوم غد الأحد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة دولة يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)

س خ م / ط م ا



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