قنصل عام الكويت بدبي: زيارة رئيس دولة الإمارات إلى الكويت تنطوي على أهمية خاصة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
دبي - 9 - 11 (كونا) -- أكد القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي أن الزيارة المقرر أن يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله إلى دولة الكويت يوم غد الأحد تنطوي على أهمية خاصة في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات إقليمية.
وأعرب الذايدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بالغ سروره وترحيبه بضيف البلاد الكبير الذي يصل إلى البلاد يوم غد الأحد في زيارة دولة قائلا "إننا على ثقة بأن هذه الزيارة ستعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين فقد اثبت الاحداث التاريخية عمق الروابط التي تجمع البلدين في أوقات الشدة والرخاء".
وأفاد بأن هذه الزيارة تجسد التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة "ونحن نتطلع إلى نتائج مثمرة لهذه الزيارة وسنعمل معا من أجل مستقبل مزدهر لشعوبنا".
وقال إن الكويت والإمارات أثبتتا على مر السنين تفانيهما في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم وترجمة مبادئ وميثاق الأمم المتحدة في السلم والأمن الدوليين ومن المؤكد أيضا أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك.
وأكد أن الزيارة تتوج مسيرة زاخرة من العلاقات الأخوية الممتدة والعميقة بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
ونوه الذايدي بعمق العلاقات الثنائية والتوافق في الكثير من القواسم التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في كثير من المجالات والبرامج مؤكدا أن العلاقات التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين تتميز بمتانتها وأصالتها التاريخية.
ووصف العلاقات الكويتية - الإماراتية بأنها نموذج يحتذى به في إطار منظومة التعاون الخليجي والعربي المشترك "إذ تجمعنا رؤى مستقبلية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين" وهنا تبرز أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الطاقة والسياحة.
ومن المقرر أن يصل إلى البلاد يوم غد الأحد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة دولة يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)
س خ م / ط م ا
MENAFN09112024000071011013ID1108867813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.