سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17 سنتا ليبلغ 83ر74 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 83ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 75 دولارا في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 98ر1 دولار لتبلغ 35ر70 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76ر1 دولار لتبلغ 87ر73 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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