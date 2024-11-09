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مقتل 24 واصابة 53 في انفجار بمحطة للقطارات في باكستان

11/9/2024 4:45:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 9 - 11 (كونا) -- لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب 53 آخرون في انفجار وقع اليوم السبت بمحطة للقطارات بإقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن مفوض الشرطة بالإقليم حمزة شفقات القول في بيان إن 24 شخصا قتلوا وأصيب 53 آخرون في الانفجار الذي يشتبه بأنه ناجم عن عمل انتحاري بمدينة (كويتا).
من جانبه قال قائد عمليات الشرطة بالإقليم محمد بلوش ان الانفجار وقع على رصيف لمحطة السكك الحديدية الرئيسية بالمدينة كان مكتظا بالركاب في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.
وفي أعقاب الحادث قامت قوات الأمن الباكستاني بتطويق الموقع لجمع الأدلة فيما تم نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.
ووفق الشبكة أعلن (جيش تحرير بلوشستان) وهي جماعة مسلحة انفصالية تنشط في المنطقة مسؤوليتها عن الانفجار. (النهاية)

م ع ح ع /



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