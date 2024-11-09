مقتل 24 واصابة 53 في انفجار بمحطة للقطارات في باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 9 - 11 (كونا) -- لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب 53 آخرون في انفجار وقع اليوم السبت بمحطة للقطارات بإقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن مفوض الشرطة بالإقليم حمزة شفقات القول في بيان إن 24 شخصا قتلوا وأصيب 53 آخرون في الانفجار الذي يشتبه بأنه ناجم عن عمل انتحاري بمدينة (كويتا).
من جانبه قال قائد عمليات الشرطة بالإقليم محمد بلوش ان الانفجار وقع على رصيف لمحطة السكك الحديدية الرئيسية بالمدينة كان مكتظا بالركاب في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.
وفي أعقاب الحادث قامت قوات الأمن الباكستاني بتطويق الموقع لجمع الأدلة فيما تم نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.
ووفق الشبكة أعلن (جيش تحرير بلوشستان) وهي جماعة مسلحة انفصالية تنشط في المنطقة مسؤوليتها عن الانفجار. (النهاية)
م ع ح ع /
MENAFN09112024000071011013ID1108867811
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