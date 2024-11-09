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رئيس البرلمان العربي يدعو البرلمانات الإقليمية والدولية لوقف محاولات الاحتلال تصفية (اونروا)

11/9/2024 4:45:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 11 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم السبت البرلمانات الدولية والإقليمية الى التحرك "الفوري" لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
وقال البرلمان العربي في بيان ان ذلك جاء في رسائل مكتوبة وجهها اليماحي الى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية حذر فيها ايضا من خطورة محاولات الاحتلال إنهاء دور (اونروا) وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين لاسيما حقهم في العودة وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن (اونروا) ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني بل هي رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية.
وشدد اليماحي في هذا المجال على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الوكالة الاممية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 باعتبارها عنصرا اساسيا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة مؤكدا أنه "لا بديل عنه".
وطالب البرلمانات الدولية والإقليمية باتخاذ موقف حازم لوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والتزامه بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين العزل منذ اكثر من عام.
وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على أن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف ولن تجدي معها أي محاولات للاحتلال للتعدي عليها".(النهاية)

م ف م / ن ع ع



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