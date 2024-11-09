رئيس البرلمان العربي يدعو البرلمانات الإقليمية والدولية لوقف محاولات الاحتلال تصفية (اونروا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 9 - 11 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان
العربي محمد اليماحي اليوم السبت البرلمانات الدولية والإقليمية الى التحرك "الفوري" لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
وقال البرلمان العربي في بيان ان ذلك جاء في رسائل مكتوبة وجهها اليماحي الى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية حذر فيها ايضا من خطورة محاولات الاحتلال إنهاء دور (اونروا) وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين لاسيما حقهم في العودة وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن (اونروا) ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني بل هي رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية.
وشدد اليماحي في هذا المجال على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الوكالة الاممية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 باعتبارها عنصرا اساسيا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة مؤكدا أنه "لا بديل عنه".
وطالب البرلمانات الدولية والإقليمية باتخاذ موقف حازم لوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والتزامه بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين العزل منذ اكثر من عام.
وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على أن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف ولن تجدي معها أي محاولات للاحتلال للتعدي عليها".(النهاية)
م ف م / ن ع ع
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