ضابطان في الجيش الكويتي يتخرجان في كلية دفاع (ناتو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 11 (كونا) -- احتفلت كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقرها العاصمة الإيطالية روما بتخريج دورة (التعاون الاقليمي للناتو) التي عقدت من الثاني من سبتمبر حتى الثامن من نوفمبر وضمت الضابطين من الجيش الكويتي العقيد الركن مهندس محمد العبدالله والعقيد الركن أحمد العنزي.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم السبت ان الحفل عقد بحضور ممثل
سفارة دولة الكويت في روما المستشار يوسف التركيت والملحق العسكري في روما العميد الركن البحري خالد الشلال ومعلم كلية الدفاع للناتو في روما العقيد ركن بحري مهندس مشاري عبدالهادي.
وأكدت أن أهمية مشاركة كوادر مؤسسات الدفاع والأمن الوطنية في هذه الدورات لا سيما المخصصة للضباط القادة بجانب مبتعثي الدول المشاركة تأتي لتعزيز خبراتهم في المحافل الدولية ومواكبة أحدث العلوم واكتساب القدرات على تعميق أطر الحوار والتعاون الدولي.
وذكرت ان الدورات الدراسية للتعاون الإقليمي تشكل أهم مبادرات حلف (ناتو) الأكاديمية مع البلدان المنخرطة في (الحوار المتوسطي) و(مبادرة إسطنبول للتعاون) ومع البلدان الشريكة في الشرق الأوسط لتعزيز حوار أوثق وتعاون مكثف في مجال التعليم. (النهاية)
ع ح ك / ط م ا
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