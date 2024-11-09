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ضابطان في الجيش الكويتي يتخرجان في كلية دفاع (ناتو)

11/9/2024 4:45:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- احتفلت كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقرها العاصمة الإيطالية روما بتخريج دورة (التعاون الاقليمي للناتو) التي عقدت من الثاني من سبتمبر حتى الثامن من نوفمبر وضمت الضابطين من الجيش الكويتي العقيد الركن مهندس محمد العبدالله والعقيد الركن أحمد العنزي.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم السبت ان الحفل عقد بحضور ممثل سفارة دولة الكويت في روما المستشار يوسف التركيت والملحق العسكري في روما العميد الركن البحري خالد الشلال ومعلم كلية الدفاع للناتو في روما العقيد ركن بحري مهندس مشاري عبدالهادي.
وأكدت أن أهمية مشاركة كوادر مؤسسات الدفاع والأمن الوطنية في هذه الدورات لا سيما المخصصة للضباط القادة بجانب مبتعثي الدول المشاركة تأتي لتعزيز خبراتهم في المحافل الدولية ومواكبة أحدث العلوم واكتساب القدرات على تعميق أطر الحوار والتعاون الدولي.
وذكرت ان الدورات الدراسية للتعاون الإقليمي تشكل أهم مبادرات حلف (ناتو) الأكاديمية مع البلدان المنخرطة في (الحوار المتوسطي) و(مبادرة إسطنبول للتعاون) ومع البلدان الشريكة في الشرق الأوسط لتعزيز حوار أوثق وتعاون مكثف في مجال التعليم. (النهاية)

ع ح ك / ط م ا



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