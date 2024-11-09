أسعار الغذاء العالمية تسجل في أكتوبر أعلى مستوى منذ 18 شهرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر/تشرين أول الماضي سجلت أعلى مستوى لها منذ 18 شهرا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، ذكرت فيه أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بلغ 127.4 نقطة في أكتوبر 2024، بزيادة 2 بالمئة عن مستواه المعدل في سبتمبر/أيلول وأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023.
وارتفعت أسعار جميع السلع في المؤشر باستثناء اللحوم.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 114.4 نقطة في أكتوبر، بزيادة 0.9 نقطة (0.8 بالمئة) عن سبتمبر، لكنه لا يزال أقل بنسبة 10.3 نقطة (8.3 بالمئة) عن قيمته في أكتوبر 2023.
وارتفعت أسعار القمح العالمية للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس في الغالب المخاوف بشأن الظروف الجوية غير المواتية التي تؤثر على زراعة المحاصيل الشتوية في العديد من المصدرين الرئيسيين في نصف الكرة الأرضية الشمالي، بما في ذلك الاتحادين الأوروبي والروسي والولايات المتحدة الأمريكية.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 152.7 نقطة في أكتوبر، بارتفاع 10.4 نقطة (7.3 بالمئة) عن سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين.
وكان الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الأسعار في زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت؛ وارتفعت أسعار زيت النخيل العالمية للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر.
وبلغ مؤشر أسعار منتجات الألبان لمنظمة الأغذية والزراعة 139.1 نقطة في أكتوبر، بزيادة 2.5 نقطة (1.9 بالمئة) عن سبتمبر و24.5 نقطة (21.4 بالمئة) أعلى من قيمته قبل عام.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار اللحوم لمنظمة الأغذية والزراعة 120.4 نقطة في أكتوبر، بانخفاض طفيف (0.3 بالمئة) عن القيمة المعدلة لشهر سبتمبر و8.4 نقطة (7.5 بالمئة) فوق مستواه قبل عام.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار السكر لمنظمة الأغذية والزراعة 129.6 نقطة في أكتوبر، بارتفاع 3.3 نقطة (2.6 بالمئة) عن سبتمبر، مسجلاً زيادة شهرية ثانية على التوالي، لكنه ما يزال منخفضاً بمقدار 29.6 نقطة (18.6 بالمئة) عن قيمته قبل عام. (الأناضول)
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