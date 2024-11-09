Saturday, 09 November 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الغذاء العالمية تسجل في أكتوبر أعلى مستوى منذ 18 شهرا

11/9/2024 4:43:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر/تشرين أول الماضي سجلت أعلى مستوى لها منذ 18 شهرا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، ذكرت فيه أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بلغ 127.4 نقطة في أكتوبر 2024، بزيادة 2 بالمئة عن مستواه المعدل في سبتمبر/أيلول وأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023.

وارتفعت أسعار جميع السلع في المؤشر باستثناء اللحوم.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 114.4 نقطة في أكتوبر، بزيادة 0.9 نقطة (0.8 بالمئة) عن سبتمبر، لكنه لا يزال أقل بنسبة 10.3 نقطة (8.3 بالمئة) عن قيمته في أكتوبر 2023.

وارتفعت أسعار القمح العالمية للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس في الغالب المخاوف بشأن الظروف الجوية غير المواتية التي تؤثر على زراعة المحاصيل الشتوية في العديد من المصدرين الرئيسيين في نصف الكرة الأرضية الشمالي، بما في ذلك الاتحادين الأوروبي والروسي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 152.7 نقطة في أكتوبر، بارتفاع 10.4 نقطة (7.3 بالمئة) عن سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين.

وكان الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الأسعار في زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت؛ وارتفعت أسعار زيت النخيل العالمية للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر.

وبلغ مؤشر أسعار منتجات الألبان لمنظمة الأغذية والزراعة 139.1 نقطة في أكتوبر، بزيادة 2.5 نقطة (1.9 بالمئة) عن سبتمبر و24.5 نقطة (21.4 بالمئة) أعلى من قيمته قبل عام.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار اللحوم لمنظمة الأغذية والزراعة 120.4 نقطة في أكتوبر، بانخفاض طفيف (0.3 بالمئة) عن القيمة المعدلة لشهر سبتمبر و8.4 نقطة (7.5 بالمئة) فوق مستواه قبل عام.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار السكر لمنظمة الأغذية والزراعة 129.6 نقطة في أكتوبر، بارتفاع 3.3 نقطة (2.6 بالمئة) عن سبتمبر، مسجلاً زيادة شهرية ثانية على التوالي، لكنه ما يزال منخفضاً بمقدار 29.6 نقطة (18.6 بالمئة) عن قيمته قبل عام. (الأناضول)

MENAFN09112024000072011014ID1108867774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث