بعثة تجارية إلى كندا غدا لتعزيز صادرات منتجات البحر الميت

تبدأ بعثة تجارية تنظمها جمعية المصدرين الأردنيين، يوم غد الأحد، زيارة عمل إلى كندا للتشبيك بين شركات البلدين بمجالات التجارة والاستثمار وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما.



وبحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، يمثل الوفد 10 شركات تعمل في قطاع منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل ، فيما سيتم خلال الزيارة التي تستمر أسبوعا عقد لقاءات مع مستوردين كنديين يعملون في مدينتي مونتريال وتورونتو.



وقال رئيس الجمعية العين أحمد الخضري إن تنظيم البعثة يأتي في إطار برنامج المرأة في التجارة الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع مركز تسهيل التجارة الكندي(TFO Canada) ، لتعزيز الصادرات الوطنية وتنويعها،إضافة الى إتاحة الفرصة للشركات الأردنية للترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تصدير لها داخل السوق الكندية.



وبين الخضري أن البعثة تسهم بالتعريف بالإمكانات التي يتمتع بها الأردن في هذا القطاع، وتشكل فرصة لتسويق منتجات البحر الميت و مستحضرات التجميل داخل السوق الكندية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين، والتي توفر فرصا كبيرة وحافزا لتنشيط التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في الأردن.



ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012.



ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في سبيل مساعدة المصدرين الأردنيين لدخول السوق الكندية، من خلال تنظيم المشاركة الأردنية بالمعارض التي تقام في كندا، وعقد ورش العمل والجلسات الحوارية للتعريف بمتطلبات وفرص دخول المنتجات الوطنية إلى هذا السوق الواعد والمهم دون أية معيقات أو رسوم جمركية.



وأكد حرص الجمعية على فتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية ورفع مستوى الصادرات والعمل على تشبيك الشركات الصناعية الأردنية بنظرائهم من مختلف دول العالم، مبينا أن السوق الكندية واعدة أمام المنتجات الأردنية في مختلف القطاعات الصناعية.



وأشار العين الخضري إلى أهمية الصادرات الصناعية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمارات القائمة، وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز احتياطي الأردن من العملات الأجنبية.



من جهته، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة أن تنظيم البعثة التجارية إلى كندا يهدف إلى إيجاد فرص ونوافذ تسويقية لقطاع منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل داخل السوق الكندية وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.



وقال أبو رحمة إن تنظيم البعثة التجارية يأتي ضمن اتفاقية موقعة بين الجمعية ومركز تسهيل التجارة الكندي لتنفيذ برنامج المرأة في التجارة، حيث تم من خلال البرنامج تدريب 80 شركة من قطاع الصناعات الغذائية وقطاع مستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت على مدى 3 سنوات.



وأضاف أنه بعد الانتهاء من التدريب، تم اختيار الشركات الأكثر جاهزية للتصدير إلى السوق الكندي، إذ تم إجراء تقييم جاهزية تصديرية من قبل خبيرين كنديين، وتحديد 10 شركات في قطاع منتجات البحر الميت.



وثمن أبو رحمة دور مركز تسهيل التجارة الكندي في تنفيذ برامج بالتعاون مع الجمعية لمساعدة الشركات الأردنية وسيدات الأعمال على دخول أسواق جديدة، ولاسيما الكندية منها.



وأشار إلى أن الأردن يمتلك صناعات مهمة واعدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، ولاسيما من منتجات البحر الميت، مؤكدا أن الزيارة تشكل فرصة للشركات لترويج منتجاتها وإيصالها إلى السوق الكندية.



ولفت ابو رحمة إلى مشاركة الجمعية بالعديد من الأنشطة الترويجية،ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمملوكة لسيدات الأعمال، بهدف فتح الآفاق لدخول المنتجات الأردنية إلى هذا السوق الواعد والهام.



وتسعى جمعية المصدرين الأردنيين التي تأسست عام 1988 إلى دعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ الأنشطة الهادفة لتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير، إضافة إلى ترويج المنتجات الأردنية في مختلف الأسواق العالمية والمشاركة في المعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.-(بترا)