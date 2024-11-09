صناعة الأردن: الملك أعطى قطاع الصناعات الغذائية اهتماما كبيرا

أكد قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أعطى قطاع الصناعات الغذائية أهتماما كبيرا نظرا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.



وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الاهتمام الملكي السامي ظهر جليا بالعديد من الخطط والإستراتيجيات الوطنية، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تبني قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي كأحد القطاعات عالية القيمة للسنوات المقبلة.



وأضاف أن جلالة الملك وجه باستمرار لتشكيل اللجان المتخصصة لدعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى التكامل ما بين القطاعين الصناعي والزراعي، علاوة على إطلاق ألاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لضمان تقييم ومتابعة القضايا والمستجدات بخصوص تعزيز مستوى الأمن الغذائي للسنوات المقبلة.



وأكد الجيطان أن متابعات جلالة الملك ولقاءاته الدورية مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، حجر الأساس لتحقيق مستقبل الصناعات الغذائية والأمن الغذائي المنشود، وتشكل حافزاً للقطاع للعمل بجهد أكبر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ تطلعات جلالته ورؤيته الاقتصادية.



وبين أن آخر مخرجات لقاءات جلالة الملك مع المعنيين بقطاع الصناعات الغذائية وتوجيهات جلالته للحكومة، نتج عنها تنفيذ عدد من المطالب والأولويات التي تطلق قدرات القطاع، أبرزها إصدار تعليمات التتبع الغذائي ونشرها بالجريدة الرسمية.



وأوضح أن توفير نظام تتبع وطني لمنتجات الاجبان واللحوم والألبان سيضمن تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ويعزز صادرات المملكة الغذائية، إلى جانب إطلاق حملة هوية الأردن لتسويق المنتجات الغذائية والطعم الأردني الأصيل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.



ولفت الجيطان إلى التشبيك مع أسواق وول مارت الأميركية الشهيرة و البدء بإجراءات الدخول إليها من قبل بعض المصانع الغذائية المحلية ، علاوة على وضع الخطوات الأساسية لإنشاء مركز ابتكار متخصص بالصناعات الغذائية قادر على تطوير المنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.



وقال الجيطان " يبرز قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية كمحرك رئيسي، للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر هذه الصناعة عماداً رئيساً للصناعات داخل المملكة، ورافداً رئيسيا لاحتياجات السوق المحلية ولا سيما في ظل تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي والبيئي وانقطاع سلاسل التوريد".



وأضاف "يلعب قطاع الصناعات الغذائية دورا مهما واستراتيجيا في الاقتصاد الوطني، ويمتلك قدرات إنتاجية متنوعة وكبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراته بشكل ملحوظ".

وتابع الجيطان " لقد كان القطاع على الدوام أحد القطاعات الأقدر على مواجهة مختلف الأزمات وفقاً للإمكانات والمقومات التي تمتلكها والتي تجعلها قادرة وبشكل كبير على تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية من المواد الغذائية الأساسية".



وقال " إن القطاع هو صمام الأمان الغذائي للمملكة، وهذا ما تؤكده نسب التغطية لمنتجات الصناعات الغذائية التي تصل لأكثر من 65 بالمئة من حجم السوق المحلية نظراً لوصول بعضها لحد الاكتفاء الاكتفاء الكامل مثل: الألبان والأجبان واللحوم والدواجن وبيض المائدة وتعبئة وتنقية المياه والعصائر والمياه الغازية والحلاوة والطحينية والمخبوزات والحلويات".



وأضاف " أن القطاع يعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية بالمملكة وفقاً لميزاته وتعددٍ وتنوع منتجاته المطروحة داخل الأسواق المحلية، وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني نظراً لتشابكاته وترابطاته المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الأخرى" موضحا أن كل دينار انفاق بالقطاع، يسهم في إنتاج أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني.



وحسب الجيطان يبلغ عدد العاملين لديه أكثر من 55 ألف عامل وعاملة جُلهم من الأردنيين وبنسبة 90 بالمئة يعملون داخل أكثر من 2500 منشأة بعموم المملكة، وبرأسمال مسجل يصل لما يقارب مليار دولار.



ولفت إلى أن القطاع تمكن خلال العام الحالي من إستحداث أكثر من 1500 فرصة عمل للأردنيين وبارتفاع 5 بالمئة مقارنة مع عدد العمالة الأردنية بالعام الماضي، ما يؤكد قدراته التشغيلية وتوليد فرص العمل، كما يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 5 مليارات دينار سنويا، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي لنحو 6 بالمئة.



وقال الجيطان " على الرغم من الظروف الحالية بالمنطقة الا ان صادرات القطاع حققت قفزة نوعية مميزة وزادت بنسبة 31 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، لتسجل 529 مليون دينار".



وأضاف "إن صادرات القطاع التي تصل لأسواق 100 دولة بالعالم شهدت نمواً وتوسعاً في عدد من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي والتي أبرزها الولايات المتحدة بارتفاع 26 بالمئة وهولندا وألمانيا 34 49 بالمئة على التوالي".



واشار الجيطان لوجود عدة تحديات تواجه القطاع وتحد من قدرته على التوسع والنمو، من ضمنها عدم وجود نظام تتبع وطني والذي يمنح القطاع فرصة الدخول إلى عدد أكبر من الأسواق التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها كالولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي.



ولفت إلى تحديات أخرى، تتركز بإرتفاع تكاليف الانتاج ولا سيما كلف الطاقة حيث تصل الفروق الانتاجية مع الدول المنافسة للمملكة الى أكثر من 40 بالمئة ، مع تنامي المستوردات ذات المثيل المحلي بسبب الإفتقار إلى سياسات الحماية وعدم فاعلية اليات حماية الانتاج الوطني والمعاملة بالمثل، مقدرا حجم المستوردات الأجنبية بنحو 1.5 مليار دينار لها بديل من الصناعة الغذائية الأردنية.



وأشار الى وجود ضعف بعمليات التسويق والترويج، حيث يبلغ حجم فرص التصدير الضائعة لأكثر من 100 مليون دينار في ظل نفس حجم الإنتاج الحالي، بالاضافة الى الفحوصات والمطابقات التي تطبق على المنتج الوطني دون المنتج المستورد، ما يخل بالمنافسة بينهما، علاوة على ضعف التكامل مع القطاع الزراعي، وعدم استقرار التشريعات، وبعض التحديات الإجرائية.



وأكد الجيطان " بالرغم من هذه التحديات الا أننا نستبشر خيرا ونأمل تنفيذ الاولويات المتعلقة بالقطاع وتجاوز التحديات بما يمكنه من النمو والتوسع في ظل المتابعات الملكية السامية الحثيثة وتوجيهات جلالته، مع التشاركية الملموسة من الحكومة الحالية بمتابعة مطالب القطاع الخاص بحتلف مكوناته والصناعات الغذائية خصوصا".-(بترا)